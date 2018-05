The Sun kommer med store ryktenyheter søndag. Avisen skriver at Manchester United er enig med Lazio om en overgang for den 23-årige midtbanespilleren Sergej Milinkovic-Savic for rundt 875 millioner kroner.

Samtidig skriver Mirror at José Mourinho også ønsker å hente Chelseas Willian. Det vil i så fall skje i en byttehandel med London-klubben der Anthony Martial pluss penger går andre veien.

Daily Mail skriver at Martial tiltrekker seg interesse fra Arsenal og Tottenham.

Neymar kobles stadig sterkere til Real Madrid. Nå skriver Marca at klubbens ledelse har fått beskjed om at Neymar ønsker å spille sammen med Cristiano Ronaldo.

Mirror hevder at Pep Guardiola og Manchester City er klare til å bruke 550 millioner kroner på Ajax-talentet Matthjis de Ligt. 18-åringen ses på som en langsiktig erstatter for Vincent Kompany.

Chelsea og Napoli kan komme til å bytte managere med Antonio Conte tilbake til Serie A og Maurizio Sarri til Stamford Bridge, skriver Mirror.

Borussia Dortmund har vært interesserte i Chelseas Tiemoué Bakayoko, men The Sun skriver at Bundesliga-klubben trolig blir skremt bort av prislappen på 580 millioner for floppen.

Goal.com skriver at Real Madrid, Barcelona og Juventus alle følger tett med på Chelseas stortalent Callum Hudson-Odoi.

Liverpool-spiss Dominic Solanke kan bli en av Steven Gerrards første signeringer som Rangers-manager, skriver skotske The Sun.

Express refererer til Marca som hevder at Liverpool ønsker å hente Pepe Reina tilbake til Anfield.