Midt i Karl Johans gate i Oslo står det en flere meter høy heisekran som brukes til å renovere en bygning. Natt til søndag fikk en mann lyst til å prøve kranen.

Som sagt så gjort.

Han klatret opp i førerhuset og fikk start på maskineriet. Kroken som henger i toppen av kranen begynte å vaie frem og tilbake.

– Kroken var heldigvis så høyt oppe at den ikke var nær folk, men den holdt på å treffe bygninger, sier operasjonsleder Tore Solberg.

Da politiet kom til stedet hadde mannen karret seg ned fra kranen og lagt på sprang. Etter en liten joggetur fikk politiet innhentet mannen og satt på håndjern på ham.

Mannen skal avhøres søndag.

– Dette er en hendelse som potensielt kunne blitt veldig stygg, kommenterer Solberg.

Politiet i Oslo har hatt mye å henge fingrene i denne lørdagsnatten. I Brugata barket to menn sammen i et slagsmål. Den ene ble slått med et kosteskaft, men ble ikke alvorlig skadd.

På Nordstrand måtte de stoppe et masseslagsmål med opptil 30 mindreårige ungdommer.