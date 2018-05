Se Chelsea mot Liverpool på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo søndag kl. 17.30.

Liverpool kan sikre topp fire med seier over Chelsea søndag. Kanskje vil også ett poeng være nok til å være kvalifisert for Champions League også neste sesong.

Manager Jürgen Klopp uttalte på fredagens pressekonferanse at Liverpool er attraktive for nye spillere, men at Champions League-deltakelse kan være viktig for noen av spillerne på ønskelisten.

Nå letter han på sløret når gjelder hva klubbens supportere kan vente seg.

– Vi ønsker et par nye spillere, men vi ser bare etter gode spillere. Spillerne vi henter inn må vi være hundre prosent sikre på. Sånn har det vært siden jeg kom hit, og sånn vil det alltid være, sier Jürgen Klopp ifølge The Telegraph.

Liverpool har allerede sikret seg RB Leipzig midtbanespiller Naby Keïta. Ifølge The Telegraph står en kreativ midtbanespiller høyt på ønskelisten. Philippe Coutinho ble aldri erstattet etter overgangen til Barcelona for 1,6 milliarder kroner i januar.

– Naby har kvaliteten til å utgjøre en stor forskjell for laget umiddelbart. Han skal ikke til VM, så han blir med på hele oppkjøringen med oss, og det vil hjelpe ham. Vi kommer sannsynligvis til å hente inn et par spillere til i sommer, for vi trenger bredde i stallen, sier Liverpools tyske manager.

Liverpool kan komme til å gjøre et nytt forsøk på Thomas Lemar i sommer, skriver The Telegraph. Tabloidavisen Daily Mirror nevner i tillegg navn som midtbanespiller Jorginho hos Napoli og Dortmund-ving Christian Pulisic.

– Det blir vanskelig å hente spillere som er 200 prosent bedre enn de vi allerede har, men vi fikk problemer da Philippe Coutinho dro og Adam Lallana og Emre Can ble skadet. Du kan aldri fjerne all risiko for skader, og de som har spilt har gjort det fantastisk, men vi vil selvsagt prøve å styrke stallen, sier Jürgen Klopp.

I fjor sommer gikk Andy Robertson, Dominic Solanke, Mohamed Salah og Alex Oxlade-Chamberlain til Liverpool. I tillegg ble det gjort en avtale med Leipzig som gjør Keïta til Liverpool-spiller for om lag 600 millioner kroner til sommeren. Midtstopper Virgil van Dijk kom inn i januar tidligere i år.