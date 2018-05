Norske veteranbilentusiaster beskyldes av og til for å løpe i flokk, og kjøpe det samme som kameraten. Ikke helt ufortjent. Litt for få sjekker ut samlekategoriene «andre merker» på annonsemarkedene.

Da går de glipp av ting som denne – en Volga 3102 fra 1986. En bil som er alt annet enn vanlig i Norge, og som heller aldri har vært det. Nå kan den bli din for 47.000 kroner.

På Lillehammer står den halvgamle bilen fra gamle Sovjetunionen, som eieren nå har lagt ut på Finn.no for å finne et nytt hjem til. Den krever litt støtte og omsorg for å komme til hektene igjen, men belønningen vil være en bil man er rimelig alene om – og trolig grenseløs «kred» i øst-orienterte veteranbilkretser.

Stadig enklere å eie

For slike finnes, også i Norge. I løpet av de siste årene har det blitt stadig vanligere å ta vare på og endog spandere skikkelige restaureringer på Ladaer og Volgaer, som i sin samtid ble regnet som – og markedsført som – billige slitebiler for folk uten den store bilentusiasmen.

Les også: Sjekk det nyeste fargevalget på klassikeren Lada Niva!

Dermed vil vi tro at det i dag er enklere å lokalisere deler for å sette bilen tilbake i hundre prosent original stand, om kjøperen skulle ønske det. Det mest åpenbare avviket i dag er nemlig V6-motor og automatkasse fra en Ford Granada, der hvor russerne i sin tid hadde plassert en ganske gammeldags 2,4-litersmotor på rundt 100 hester og en firetrinns manuell kasse.

Volga 3102 var ny på begynnelsen av 1980-tallet, men designet bærer i seg mye tradisjon. Faksimile: Finn.no

Ut over at det ser litt «uferdig» ut i bilen som følge av modifiseringen, skal det ikke nødvendigvis være så mye som feiler den, skriver selgeren, som dog anbefaler henting på henger ettersom den har stått lagret i hele 17 år.

Én av de tre siste

Akkurat denne bilen er ifølge selgeren en av kun tre tilsvarende som ble importert til Norge, og den eneste av dem som fremdeles finnes her. Ikke så rart, kanskje – i 1986 var det gode tider i Norge, vi var ved inngangen til det som skulle bli kjent som «jappetiden», og det var mye penger i omløp, både ekte og teoretiske.

Ikke det enkleste klimaet å selge en oppdatert, men likevel litt gammelmodig russisk folkebil i, kan man skjønne. Ifølge selgeren ble de to andre etterhvert sendt tilbake til et litt mer vennligsinnet og kjøpevillig publikum i hjemlandet.

For øvrig en skjebne som ikke var helt uvanlig for østblokk-biler i Norge på den tiden. De falt fort i verdi her, og da det samtidig var mangel på biler hjemme i Sovjetunionen var det muligheter for den som var eventyrlysten nok til å handle «østover», noe som blant annet den norske importøren selv skal ha benyttet sjansen til.

Les også: Denne sommerkjørte Moskvichen ble importert som veteran

I 1958 kom de første Volgaene i salg i Norge – og kunne kjøpes uten kjøpetillatelse. De ble populære i taxi-næringen.

Kildene på nettet når det gjelder import og omsetning av slike biler i Norge er ganske fragmenterte, men alt tyder på at det var erfaringene med disse tre bilene i 1986 som ble det offisielle punktumet for organisert Volga-import hit til lands. Hjemme var bilen derimot en suksess, Volga 3102 kom på markedet helt på førsten av 1980-tallet, og holdt det faktisk gående helt frem til 2009.

Taxi-tradisjoner fra 1960-tallet

Trolig var det taxi-markedet man hadde størst håp om å få napp hos med den store og rommelige bilen, da man forsøkte seg på salg i Norge. Med en lengde på nesten fem meter var den stor, og innvendig størrelse, slitestyrke og komfort hadde skaffet tidligere Volga-modeller et godt fotfeste i Norge: Fra slutten av 1950-tallet, da bilene fra øst kunne kjøpes fritt, og til langt inn på 1960-tallet, var Volga en av Norges mest vanlige taxi-biler.

Man forsøkte å gjenskape suksessen helt på slutten av 1960-tallet, da den mer moderne M24-modellen var klar, men etter få år døde det hele ut: Kvaliteten var ikke som på de gamle bilene, og både bensinforbruk og kjøreegenskaper lå etterhvert påtagelig langt bak vestlige konkurrenter. Uttover 1970-tallet skal følgelig den spesielle tradisjonen med den norske importørens oppkjøp og re-eksport av slike bruktbiler til et bil-hungrende Sovjetunionen ha startet opp med nettopp disse bilene.

Med nesten fem meters lengde er Volga 3102, som sin forgjenger M24, en stor bil. Faksimile: Finn.no

Les også: Oddbjørn parkerte sin Volga M-24, og lot den stå i 25 år

Den annonserte 3102en er etter hva vi har forsket oss frem til ganske lik sin forgjenger midtskips, selv om designet ble frisket opp med ny front og hekk. Opprinnelig var planene langt mer avanserte da konseptbilen ble presentert midt på 1970-tallet, men det var ikke ubegrenset med statlige penger til bilutvikling bak jernteppet den gangen, og da produksjonsversjonen endelig kom, var det altså i ganske vingeklippet utgave.

Volga M24 fra rundt 1970 skulle igjen friste norske taxi-eiere. Den ble ikke populær, og mange ble sendt "hjem" igjen som bruktbiler.

Det at man ventet helt til 1986 før man forsøkte seg med et parti på kun tre biler for import til Norge, kan tyde på at man kanskje ikke hadde den helt store troen på prosjektet hos importøren heller. Da alt var over, og kun bilen du ser på disse bildene hadde sneket seg unna landsforvisning i en norsk garasje, konsentrerte den norske importøren seg kun om import og salg av det man visste at hadde et marked i Norge – altså små, enkle Ladaer til folk flest.

Avsluttet med limo-stunt

Bare ett ekstra eksperiment ble gjort, da ett eksemplar av den aller ypperste sovjetiske statsleder-limousinen Chaika 14 kom til Norge helt på slutten av 1980-tallet. Det antydes flere steder at det skjedde mest på initiativ fra fabrikken, og at den norske importøren ikke var veldig glade for å måtte forsøke å selge en diger, sovjetisk limousine med en prislapp på 1,7 millioner kroner i Norge.

Chaika-limoen fikk rikelig presseomtale, men stuntet førte nok til like mye hånlig latter som god PR for importøren, og det hele skal ha endt med at også den bilen ble sendt tilbake dit den kom fra, etter at støyen hadde lagt seg.

Ergo er bilen i denne Finn-annonsen trolig det nyeste og mest fasjonable du kan regne med å finne av sovjetisk bruktbil i Norge i dag, om vi ser bort fra Lada. Miljøet og kunnskapen om gamle biler fra øst er som nevnt på fremmarsj for tiden, og vi håper at noen med hjerte og evner forbarmer seg over Volgaen, og får den på veien igjen.

Les også: Dette bør du passe på når du kjøper klassikeren Lada Niva

Se video: Dette er taxi helt utenom det vanlige!