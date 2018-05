Det var to ydmyke og sjokkerte Senkveld-programledere som entret scenen da den gjeveste prisen under Gullruten ble delt ut lørdag kveld.

– Dette er helt vilt! Dette så jeg virkelig ikke komme, utbryter en tydelig preget Thomas Numme til TV 2.

Det var statsminister Erna Solberg som sto for overrekkelsen av prisen til programleder-duoen.

– Det er pussig det der, når Erna begynner å prate og du tenker: «Det kan ikke være oss», vi er jo i snitt bare 45-46 år, sier en like fortumlet Harald Rønneberg.

Klump i halsen

Neste fredag har de sin siste Senkveld-sending på Folketeateret i Oslo. Etter femten år på skjermen med et program, er det ikke til å stikke under stol at det blir en følelsesladet kveld.

FEIRET MED DAMENE: Harald Rønneberg og kona Sølvi Haugland og Thomas Numme med kona Annette Walther Numme. Foto: Øyvind Ganesh Eknes / TV 2

– Vi kommer til å ha følelsene langt utenpå kroppen, og en liten klump i halsen fra første stund. Det kommer til å bli en fantastisk kveld, tror vi og håper vi, forteller Numme.

– Jeg kjente på det nå, når vi fikk se noen høydepunkter her og fikk den responsen, at den klumpen i halsen begynte å bli svær, så den kommer til å vokse helt til neste fredag, legger Rønneberg til.

Et eventyr

Numme og Rønneberg har gjort mye sprell i løpet av sin fartstid med Senkveld, ifølge Thomas har de fått gjort mye av det de har drømt om.

– Det har vært et eventyr! Vi har opplevd så mye gøy. Det har vært vår «bucket list». Vi har huket av for ganske mange punkter – det er ikke ett dyr vi ikke har ridd på, sier han med et smil.

– Jeg tror også jeg kan snakke for oss begge når jeg sier at vi er veldig stolte av det vi og gjengen vår i produksjonen har fått til. Vi er jo på ingen måte alene om dette her, sier Harald.

Han understreker også at de alltid har hatt én grunnleggende tanke i bakhodet når de har laget show:

– Vi har aldri gått vekk fra det at vi skal lage et hyggelig fredagsprogram og behandle folk ordentlig. Det er fristende å ta noen snarveier for å få et oppslag eller gode seertall i denne bransjen, men vi har alltid stått på vårt, at vi skal være den hyggelige starten på helga, konstaterer han.

– Nye planer for Thomas og Harald

TV 2-ledelsen er også meget begeistret over at to av deres største profiler fikk den gjeve prisen.

– Det kan ikke være mer fortjent. De har satt liv og helse på spill i 15 år og levert fantastisk underholdning. De har vært rause, folkelige og bydd på seg selv, sier Olav Sandnes, sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2.

Programdirektør i TV 2, Jarle Nakken, kan også forsikre det norske folk om at dette ikke er det siste vi får se av duoen.

– Vi skal sørge for at vi får se mer av Thomas og Harald. Vi har flere programmer og nye planer på trappene, men først skal de få seg litt helgefri, konstaterer Nakken til TV 2.