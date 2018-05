Etter at Katie Holley (29) og ektemannen kjøpte seg nytt hus i Florida, var det bare én ting som plaget dem; kakerlakker.

De seksbeinte krypene er relativt vanlige i det fuktige Florida-klimaet, og Katie og ektemannen så seg nødt til å kontakte en skadedyrbekjemper.

Huset ble sprayet og paret var fornøyd med å bli kvitt de uvelkomne leieboerne.

Men gleden over å være kvitt kakerlakkene kom dessverre for tidlig.

Kjente bevegelser i øret

14. april våknet Katie nemlig opp av en merkelig følelse i det ene øret sitt.

– Det føltes som om noen hadde puttet en isbit i det venstre øret mitt, men det var noe mye verre, skriver hun.

I en hysterisk tekst i Self Magazine, beskriver 29-åringen hvordan natten ble starten på et ni dager langt mareritt.

Med en q-tip forsøkte Katie å finne ut hva som skjedde inni øret.

Da kjente hun at noe beveget seg der inne.

Da hun dro q-tipen ut igjen, fulgte to mørkebrune, tynne deler ut igjen.

– Et øyeblikk senere skjønte jeg at det var bein. BEIN. Bein som bare kunne høre til en eventyrlysten kakerlakk som utforsket ørekanalen min, skriver Katie.

Ektemannen kom i unnsetning til sin sjokkerte kone, og etter å ha tatt en titt i øret hennes kunne han bekrefte at, ja, der var en kakerlakk som banet sin vei innover mot hennes indre.

Med en pinsett forsøkte han å dra krypet ut, men alt han fikk fatt i var to nye bein, og paret bestemte seg for å reise til legevakta.

Psykisk tortur

På vei til legevakta kjente Katie at kakerlakken arbeidet seg videre innover i øret hennes.

Hun kaller følelsen for «psykisk tortur».

– Se for deg summelyden du hører når du setter fingrene i ørene og presser skikkelig hardt – det var det jeg hørte og følte på venstresiden av hodet mitt, mens kakerlakken prøvde å krype rundt, skriver hun.

Vel på plass hos legevakten kunne legen bekrefte at det var en kakerlakk som romsterte rundt i Katies øregang, og satte i gang med å fjerne den.

Mens legen satte en lokal bedøvelse, reagerte kakerlakken kraftig.

– Å føle en kakerlakk i dødskramper, sittende fast i en veldig sensitiv del av kroppen din, er ulikt noe jeg på noen som helst måte kan forklare, skriver 29-åringen.

Med en pinsett og stort pågangsmot, fikk legen fjernet den nå døde kakerlakken bit for bit, og ekteparet reiste hjem igjen.

Slet med hørselen

Problemet var bare at marerittet var langt fra over.

I uken som fulgte fortsatte Katie å slite med hørselen, og omlag en uke senere reiste hun til legen igjen. Hun forklarte at hun fortsatt hadde problemer med øret, og legen tok en titt for å se hva som kunne være galt.

Og hva så hun der?

Insektsbein.

Legen skylte øret og fikk ut insektsbeina, bare for å se at enda mer av den avdøde inntrengeren fortsatt lå inni øregangen til Katie.

Hun ble sendt videre for å få ut de siste restene, og hele ni dager etter at hun våknet av at noe romsterte inni øret hennes, ble hele hodet og så godt som hele kroppen til kakerlakken dratt ut av hennes indre.

– Nå er jeg kakerlakk-fri og føler meg bedre, men jeg tror at øret mitt vil leges raskere enn psyken min, skriver Katie, som understreker at hun alltid vil sove med ørepropper fra nå.