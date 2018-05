Lørdag var det duket for semifinalen av Århundrets stemme.

Det var Frida Ånnevik (33) som røk ut. Hun hadde veldig lyst på finaleplassen men slik gikk det ikke, selv om hun tenkte seg dit.

– Det føles deilig å innrømme at jeg hadde lyst på finaleplassen, for det har jeg ikke gjort før. Det tenkte jeg i stad, fortalte Frida Ånnevik til programleder Guri Solberg.

Skryt av Dyrhaug

Etter sin første opptreden i semifinalen fikk hun kjempeskryt av dommer Ivar Dyrhaug.

– Du fortjener og gå til finalen fordi du har valgt tekster som betyr noe for deg. Du har blitt en scenepersonlighet, sa Dommer-Ivar.

1920-tallet og 2018

Med kun tre deltakere igjen, skulle de gjenværende Frida Ånnevik, Eirik Søfteland og Øyvind «Elg» Elgenes synge to sanger hver, og hylle både 20-tallet og 2018.

Med låter fra artister som Astrid S, Demi Lovato og Sigrid ble det feststemning i studio da deltakerne klemte til.

Frida Ånnevik fremførte klassikeren «Nobody knows when you’re down and out» og «Think before I talk» av Astrid S og imponerte dommerne som håpet på å se henne i finalen, men slik gikk det ikke. Frida røk ut og de to som står igjen er de to gutta, Elg og Eirik Søfteland.

Imponerende opptredener

TREKLØVERET: Øyvind «Elg» Elgenes, Eirik Søfteland og Frida Ånnevik synger sammen i semfinalen av Århundrets stemme. Foto: Thomas Reisæter/TV 2

Det var stor variasjon i sanger lørdag kveld og de tre gjenværende artistene skapte sterk 1920-talls følelse og 2018-stemning.

FINALISTER: Elg og Eirik er klare for finalen i Århundrets stemme. Foto: Thomas Reisæter/TV 2

Om en uke er det duket for den store finalen i Århundrets stemme der Eirik Søfteland og Øyvind «Elg» Elgenes skal kappes om å ikle seg tittelen «Århundrets stemme».

