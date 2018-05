Grieghallen var fylt til randen med norske kjendiser og TV-personligheter når den prestisjetunge Gullruten-utdelingen gikk av stabelen i Bergen lørdag kveld.

NRK-dramaserien Heimebane stakk av med hele tre priser og ble kveldens store vinner.

Heimebane fikk prisene for beste dramaserie, beste mannlige skuespiller og beste kvinnelige skuespiller.

Ikke forventet

Axel Bøyum (23) forteller til TV 2 at han ikke hadde forventet å vinne prisen for beste mannlige skuespiller fremfor Odd Magnus Williamsson, Tobias Santelmann og Anders Baasmo Christiansen.

– Jeg var helt sikker på at Tobias Santelmann kom til å vinne. Så jeg glemte å takke mange opp på scenen. Jeg mistet det litt, sier Bøyum om takketalen.

Han spiller den unge fotballspilleren Adrian i dramaserien. Bøyum mener at publikum kan glede seg til den andre sesongen, som nå er under innspilling.

– Jeg har lest synopsisen av hele sesongen og manuset til de fire første episodene, og jeg er sikker på at sesongen blir like bra som den første, om ikke bedre. Vi skuespillerne gleder oss til vi får utdelt manusene, og vi sitter og leser de sammen, sier han.

PRISVINNER: Axel Bøyum fikk prisen for beste mannlige skuespiller. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Kjempegøy

Ane Dahl Torp (42) vant prisen for beste kvinnelige skuespiller for sin rolle som den kvinnelige fotballtreneren Helena i Heimebane.

– Det er kjempegøy og veldig hyggelig, sier hun til TV 2 om prisen.

Hun beskriver rollen Helena som en arbeidsnerd.

– Jeg liker ekstremt godt Helenas forhold til sitt eget arbeid. Det er sjeldent ei dame får spille en rolle som har primært profesjonelle problemer og lidenskaper. Det er noe jeg kjenner meg igjen i, så det er kjempeinspirerende, sier hun.

Må dele prisen

Første pris som ble delt ut for kvelden var «Beste reality». Her var det TV 2-programmet «Ramm & Tørnquist redder Norge» som gikk av med seieren.

Morten Ramm (39) forteller at det er Einar Tørnquist (35) som kommer til å få beholde prisen.

– Det er Einar som skal ha prisen på hylla hjemme, helt klart. Vi har hatt en uskreven regel om det, sien jeg har tynet han mye på Instagram. Jeg har fått flere følgere på grunn av det, så jeg takker Einar for at vi har laget dette programmet og at jeg har fått forsterket min merkevare, sier Ramm til TV 2.

– En lettelse å vinne

Prisen for beste mannlige programleder gikk til Bård Tufte Johansen for Nytt på Nytt.

– Det er en lettelse. Når du sitter der og venter på å høre vinneren, så har du lyst til å takke noen. Dette er stas for hele redaksjonen, ikke bare meg, sier han om prisen.

I samme kategori var også Harald Eia nominert for Brille. Men skal vi tro Johansen, har det ikke vært noe rivalisering mellom de to kollegaene og vennene.

– Jeg hadde blitt veldig glad på Haralds vegne om han hadde vunnet, siden vi er gode venner. Det hadde vært verre om Øyvind Mund hadde vunnet, sier han og ler.

Dette er alle vinnerne:

Beste reality

VINNER: Ramm og Tørnquist redder Norge (Monster for TV 2)

Teenage Boss (NRK for NRK)

Luksusfellen (Rubicon for MTGTV)

Familieekspedisjonen (Strix for NRK)

Beste mannlige skuespiller

Odd Magnus Williamsson i «Aber Bergen»

Tobias Santelmann i «Grenseland»

VINNER: Axel Bøyum i «Heimebane»

Anders Baasmo Christiansen i «En natt»

Beste kvinnelige skuespiller

Ellen Dorrit Petersen i Aber Bergen

VINNER: Ane Dahl Torp i Heimebane

​Gørild Mauseth i Monster

​Myanna Buring i En natt

PRISVINNER: Ane Dahl Torp fikk prisen for beste kvinnelige skuespiller. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Beste dokumentarserie

Datoen (Monster for NRK)

Da vi styrte landet (Norsk fjernsyn for NRK)

Takin Ova (Norsk fjernsyn for NRK)

​VINNER: Søsken (Novemberfilm for TV 2)

PRISVINNERE: Søsken fikk prisen for beste dokumentarserie. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Årets nyskapning

Stories from Norway (Concorde for Discovery)

VINNER: Da vi styrte landet (Norsk fjernsyn for NRK)

Line fikser kroppen (NRK for NRK)

​Truls ala Hellstrøm (Plan-B for TV 2)

Beste dramaserie

Aber Bergen (ITV for MTG)

VINNER: Heimebane (NRK for NRK)

SKAM (NRK for NRK)

​En natt (NRK for NRK)

PRISVINNER: Heimebane fikk prisen for beste dramaserie. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Årets TV-øyeblikk

Ulsteinvik løper fra verden. Karsten Warholm tar VM-Gull! - produsert av NRK for NRK

Therese Johaug: Sjokket! - produsert av Globus Media for TV 2

VINNER: Tangerudbakken, gratis Kong Håkon! - produsert av Zacapa Film for Discovery Networks Norway

Eventyrlig oppussing, eventyrlig bryllup! - produsert av TMM for TV3

PRISVINNERE: Tangerudbakken fikk prisen for beste TV-øyeblikk. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Beste konkurransedrevne reality

Paradise Hotel (Mastiff for MTG)

VINNER: Alt for Norge (Monster for Discovery)

Farmen (Strix for TV 2)

​Mesternes mester (Rubicon for NRK)

Beste mannlige programleder

Harald Eia for Brille (Discovery)

Øyvind Mund for Samme tid neste år (TV 2)

Bård Tufte Johansen for Nytt på nytt (NRK)

Kristian Ødegård for Huskestue (TV 2)

Beste tv-dokumentar

Mellom oss (Medieoperatørene for Aftenposten)

69 minutter av 86 dager (Sant og usant for Aftenposten)

Den norske islamisten (Upnorth film and curry film for NRK)

St. Halvardhjemmet (Zacapa for NRK)

Årets deltaker

Viktor Johannes Sandal i «Datoen»

Jon Henrik Larsen i «Salangen nyheter»

Markus Hennem Steen i «Søsken»

Familien Azeem i «Familieekspedisjonen»

Beste dokusåpe

Veterinærene (Globus for MTG)

I kongens klær (Novemberfilm for Discovery)

Danskebåten (Rakett for Discovery)

Tangerudbakken Borettslag (Zacapa for Discovery)

Beste barne- og ungdomsprogram

MGP jr. (NRK for NRK)

Sangfoni (NRK for NRK)

Temadager overgrep (NRK for NRK)

Zombielars (Tordenfilm for NRK)

Publikumsprisen

Nicolay Ramm (29), MGPjr og Vinter-LOL på NRK

Helene Olafsen (28), Idrettsgallaen på NRK

Petter Nyquist (39), «Petter Uteligger: En ny sjanse» på TV 2​

Marna Haugen (36), «Bloggerne» på TV 2

Beste underholdningsprogram

En kveld hos Kloppen (Monster for TV 2)

Stjernekamp (Monster og Vibeke Sørlie for NRK)

Truls ala Hellstrøm (Plan-B for TV 2)

Huskestue (Seefood TV for TV 2)

Beste kvinnelige programleder

Janne Amble for Insider Fem (Discovery)

Emma Clare Gabrielsen for Innafor (NRK)

Line Elvsåshagen for Line fikser kroppen (NRK)

​Helene Sandvig for Helene sjekker inn (NRK)

Beste livsstilsprogram

Eventyrlig oppussing (TMM for MTG)

Helsekontrollen (Mastiff for TV 2)

Hagetid (Pandora for TV 2)

​FBI (NRK for NRK)

Beste nyhets- eller aktualitetsprogram

Insider Fem (Novemberfilm for Discovery)

Dagsrevyen (NRK for NRK)

Valg 2017 Detektor (NRK for NRK)

Faten tar valget (NRK for NRK)

Beste event eller sportssending

Marcus og Martinus i Spektrum (Fenomen for Discovery)

MGP (NRK for NRK)

P3 Gull (NRK for NRK)

Sykkel-VM Bergen (TV 2 for TV 2)

Beste humorprogram

Stories from Norway (Concorde for Discovery)

Hvite gutter (Feelgood for Discovery)

Hit for hit (Seefood TV for NRK)

Vikingane (Viafilm for NRK)

Hedersprisen

