Arsenal - Chelsea 1-3

Se Ramona Bachmanns praktscoring til 1-0 øverst! Bla ned for de øvrige målene.

Chelsea med de norske landslagsspillerne Maren Mjelde og Maria Thoriusdottir på laget er mestere i FA-cupen etter å ha slått Arsenal 3-1 på Wembley lørdag.

– Det er helt sykt. Det føles helt fantastisk. Maria og jeg har aldri vunnet noe, og jeg har ikke kjent en bedre følelse, sier Maren Mjelde til TV 2.

Det var mer over 45.000 tilskuere på Wembley og rekord for kvinnenes FA-cupfinale. Den tidligere rekorden ble satt med 35.000 tilskuere i fjorårets finale mellom Manchester City og Andrine Hegerbergs Birmingham.​

Det er første gang det er norske vinnere av kvinnenes FA-cup.

– Det er kult å bli historisk. Jeg blir litt tom for ord. Så stort er det, sier Mjelde.

Ramona Bachmann var kampens store spiller med to mål. Arsenal reduserte med et kvarter igjen, men sesongens spiller Fran Kirby fjernet all tvil da hun satte inn 3-1 like etter.

– Det var det beste laget som vant. Chelsea kom ut til andre omgang som et annet lag. De fikk opp intensiteten og tempoet i spillet. Begge lagene holder internasjonal klasse, men det var Chelsea som virkelig møtte opp, sier den tidligere engelske landslagsspissen Sue Smith på BBC One.

45, 423!!!!!



You guys are AMAZING. 💞 pic.twitter.com/qYSGgzKbDK — The SSE Women's FA Cup (@SSEWomensFACup) 5. mai 2018

Det var en jevn og sjansefattig før pause på Wembley, men det tok fyr allerede tre minutter inn i andre omgang. Ramona Bachmann kombinerte med Fran Kirby, før Bachmann banket ballen inn Chelseas ledermål i nærmeste kryss.

Bachmann var på farten igjen etter en times spill. Sveitseren dro seg inn fra høyre og svingte ballen i det lengste krysset til 2-0.

Maren Mjelde kom til en brukbar sjanse på en heading like etter, men Arsenals målvakt reddet greit.

I stedet var det London-rivalene som kom tilbake i kampen da Vivianne Miedema satte inn reduseringen til 1-2 med et kvarter igjen å spille.

Arsenal-håpet levde imidlertid bare i tre minutter. Da tok sesongens spiller Fran Kirby ansvar og økte 3-1 med et nydelig skudd i lengste hjørne. Arsenal klarte aldri å svare og Chelsea kunne juble for en fantastisk triumf.

Mjelde spilte hele kampen for Chelsea som midtstopper. Thorisdottir startet på benken, men kom inn på venstrebacken etter 70 minutter.