Angriperen David Nielsen har spilt for både Start, Strømsgodset og Brann og er en stor fotballprofil i Norge.

Nå kaprer sønnen til den nåværende AGF-treneren overskriftene i danske tabloider.

Årsaken er at Nielsens svært talentfulle sønn, Noah Emmanuel Jean Holm, for tiden spiller U17-EM for Norge.

Noah Emmanuel Jean Holm fulgte pappa David Nielsen til Strømsgodset i 2008 for å spille alderbestemt fotball i klubben, og etter fem år i Norge fikk han norsk statsborgerskap og ble etter hvert uttatt til Norges G15-landslag.

KAPRER OVERSKRIFTENE: Sønnen til tidligere Godset-trener David Nielsen. Foto: Pedersen, Terje

I 2016 ble Emmanuel Jean Holm en del av Leipzig-akademiet, hvor unggutten har oppnådd stor suksess. Han ble nylig den yngste som har spilt Youth League for RB Leipzig, og har i sin første sesong scoret 14 mål på 22 kamper for laget som leder sin regionliga, skriver danske Sporten.dk

At David Nielsens sønn valgte Norge, og ikke Danmark, irriterer det danske fotballforbundet (DBU).

– Jeg synes det er uheldig. For jeg tror at David Nielsen også kan se at vi ikke hadde sjansen til å se at det løp rundt en 13-åring i Strømsgodset som hadde potensialet til å bli en dyktig spiller, uten at vi fikk et signal om det. Vi som forbund er ikke så store at vi kjenner til alt som foregår i Europa. Vi håper det beste for Noah, selv om han alltid skulle spille for Norge. Dørene vil imidlertid alltid være åpne for Noah med tanke på å spille for Danmark på et tidspunkt, sier utviklingssjef i DBU, Flemming Berg, til danske BT.

PÅ TRENING: Noah Jean Emmanuel Holm (t.v) og Sander Strand under G17-landslagets trening på Ullevaal Stadion. Foto: Hagen, Fredrik

– Ikke bare enkelt

Utviklingssjefen understreker at de er dialog med David Nielsen med tanke på å skaffe sønnen til AGF-treneren et dansk pass.

– I Norge kan man ikke ha dobbelt statsborgerskap. Det betyr at Noah har frasagt seg det danske. Så i tilfellet med Noah er det ikke bare enkelt. Det finnes ikke noen sted i Europa hvor det er vanskeligere å få statsborgerskap enn i Danmark. Det betyr at vi drøfter muligheten med David om å gjøre Noah til dansk statsborger, så er det er også en prosess som tar åtte til 12 måneder, poengterer han.

Noah Emmanuel Jean Holm var på banen da Norges U17-landslag imponerte mot EM-favoritt Portugal og klarte 0-0 i åpningskampen fredag. Danmark tapte sin første kamp lørdag i mesterskapet 2-3 mot Bosnia.

Jean Holm er født 2. mai 2001, og spilte aldersbestemt fotball for Løv Ham og FK Fyllingsdalen før han kom til Strømsgodset. Han ble i en alder av 15 år tidenes yngste som fikk proffkontrakt med Strømsgodset.