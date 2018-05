Rosenborg-Ranheim 1-1

Rosenborg hadde vunnet fire strake kamper uten å slippe inn før lørdagens kamp. Men mot lillebror Ranheim på Lerkendal sa det stopp.

Hjemmelaget klarte aldri å svare på Mads Reginiussens utligning kvarteret før slutt, og dermed endte det 1-1.

Dermed har serieleder Brann mulighet til å skaffe seg en syv poengs luke ned til sin argeste rival med seier hjemme mot Tromsø søndag.

TV 2s Eliteserie-ekspert, Jesper Mathisen, mener Ranheim fortjente minst ett poeng.

– Ranheim leverte en fantastisk kamp. De spiller med masse selvtillit, sender mange folk i angrep, og har god kontroll bakover.

– Dette er en gjeng med spillere som har blitt vraket av RBK, og det må jo smake ekstremt godt for Ranheim-spillerne en slik prestasjon foran et fullsatt Lerkendal, sier Mathisen til TV 2.

Han er samtidig svært kritisk til Kåre Ingebrigtsen og Rosenborg.

– Ranheim gjør det selvfølgelig vanskelig for dem, men det må være lov å si at Kåre Ingebrigtsen og co. er milevis unna der de skal være. De er fortsatt favoritt til å ta gullet, men det som er mest alarmerende er hvordan de fremstår spillemessig.​​ Med tre nye poeng kan vi for alvor begynne å tro på at gullet skal til Bergen.

Mads Reginiussen – lillebror til Rosenborgs Tore Reginiussen – ble den store helten for Ranheim med sin utligning kvarteret før slutt.

– Dette var fantastisk artig. Jeg trodde ikke at jeg skulle få oppleve dette, sier lillebror Reginiussen til Eurosport Norge etter kampen.

– Burde vært utvist

Det var en skuffende førsteomgang fra Rosenborgs side.

De virket tamme foran egne hjemmefans og slet med å skape de helt store sjansene mot lillebror Ranheim.

Nicklas Bendtner burde likevel sendt de regjerende mesterne i ledelsen etter et drøyt kvarter.

Dansken fikk stå helt alene på syv meters hold og skulle bare curle ballen i lengste hjørnet. Spissens avslutning barberte imidlertid feil side av Even Barlis stolpe.

Like etter kunne Ranheim fort fått en mann utvist da Michael Karlsen kom sent og stygt inn på Even Hovland.

Svein Oddvar Moen ga den høyreiste spissen kun gult kort – noe som var svært upopulært blant hjemmefansen, og en feil avgjørelse ifølge TV 2s Eliteserie-ekspert Jesper Mathisen.

– Michael Karlsen skulle vært utvist for sin takling på Even Hovland. Svein Oddvar Moen er normalt sett en god dommer på dette nivået, men i dag har han vært uvanlig svak.

Ranheim løftet seg etter hvert som omgang på gikk, og tok etter hvert over mer og mer av banespillet. Ved et par-tre anledninger fikk de også satt André Hanssen på prøve, men de helt store sjansene uteble.

RBK fikk en kjempesjanse rett før pause da Yann Erik de Lanlay, som kom inn for en skadet Anders Konradsen, fant to Rosenborg-spillere helt alene inne i Ranheims sekstenmeter. Mike Jensen og Alexander Søderlund løp imidlertid i veien for hverandre og spolerte dermed sjansen.

Dermed gikk lagene målløse til pause.

– Ranheim vært strålende

Jesper Mathisen, mente Ranheim hadde mest grunn til å være fornøyd med den første omgangen.

– Ranheim leverer en strålende førsteomgang på Lerkendal mot et tamt Rosenborg. Jeg trodde Rosenborg skulle gå ut og ta full kontroll på kampen, men i siste halvdel av omgangen er det jo Ranheim som styrer det meste som skjer. De tør å sende folk i angrep, de har ferdigheter med ball og skaper flere gode angrep selv om de store sjansene uteblir, sa Mathisen.

​Bendtner fikk en ny stor sjanse like etter pause. Jensen prikket et innlegg på pannebrasken til landsmannen, men Bendtner stanget ballen en meter over mål.

Sendte RBK i ledelsen

Det var imidlertid tegn på at Kåre Ingebrigtsen hadde truffet på pausepraten sin, for Rosenborg hadde løftet spillet sitt etter pause – og de fikk snart lønn for strevet.

Innbytter de Lanlay drillet seg forbi to Ranheim-spillere rundt 25 meter for mål og prøvde lykken med et langskudd. Skuddet gikk via et Ranheim-bein og gikk i perfekt bue over en utspilt Barli. 1-0 til Rosenborg.

– Rosenborg har åpnet klart best etter pause, og scorer et vakkert mål. Skuddet går riktignok via en Ranheim-spiller, men det de Lanlay gjør i forkant er meget bra. Han har slitt med skader denne sesongen, og med Adegbenro ute er det viktig at han kan bidra, sa Mathisen.

Ranheim presset på

I pausen kom den gamle Rosenborg-helten Øyvind Storflor inn på kanten for Ranheim. Fem minutter etter RBKs scoring kunne Storflor utlignet for bortelaget.

38-åringen kom seg løs innenfor Rosenborgs sekstenmeter og løsnet skudd fra skrått hold. Hansen avverget med nød og neppe til hjørnespark med en god redning.

På den påfølgende corneren fikk Ranheim en ny sjanse til å utligne, men Rosenborg-forsvaret fikk til slutt klarert.

Ranheim med fortjent utligning

Det var bortelaget som skapte sjansene nå, og Rosenborg-forsvaret slapp med skrekken flere ganger. Utover i omgangen var det til og med tendenser til pipekonsert på sine egne fra et kravstort Lerkendal-publikum.

Og etter 77 minutter kom utligningen.

Kristian Løkberg slo inn i midten hvor Mads Reginiussen – lillebror til Rosenborgs Tore Reginiussen – kom løpende og stanget ballen forbi en utspilt André Hanssen.

– Utligningen er utrolig fortjent, for Ranheim har levert en fantastisk kamp på Lerkendal.

Rosenborg samlet seg til en liten sluttspurt, men klarte ikke å få noe stormløp mot Ranheim-målet. To minutter på overtid trodde Nicklas Bendtner at han hadde avgjort kampen, men linjedommer hadde markert for en offside på spissmakker Alexander Søderlund i forkant av scoringen.

Dermed endte det 1-1 på Lerkendal.