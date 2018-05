Navalnyj-tilhengere demonstrerte i en rekke russiske byer lørdag, i forbindelse med at Putin mandag blir innsatt for en ny seksårsperiode etter å ha sikret seg nærmere 77 prosent av stemmene under valget i mars.

Aleksej Navalnyj og hans tilhengere anklager Putin for å ha en autoritær lederstil, og et av slagordene de benytter er «Han er ikke vår tsar».

Navalnyj ble selv nektet å stille som kandidat i presidentvalget på grunn av en tidligere dom for bedrageri.

Lørdag ble han pågrepet i Moskva under en demonstrasjon det ikke var søkt om tillatelse til. Navalny skal angivelig bli siktet for å ikke adlyde politiets ordre, som har en strafferamme på 15 dager i fengsel. Det er dog usikkert når han får møte i retten.

Navalny har flere ganger tidligere sonet kortere fengselsstraffer for tilsvarende kriminelle handlinger.

– Jeg synes ikke Putin er verdig til å lede dette landet. Han har ledet det i 18 år og ikke gjort landet noe godt, sier Moskva-demonstrant Dmitry Nikitenko til nyhetsbyrået AP.

– La sønnen min gå! Han har ikke gjort noe galt, ropte en annen kvinne mot politiet mens de arresterte sønnen hennes.

Også i flere andre russiske byer var det demonstrasjoner, og ifølge den uavhengige gruppen OVD-Info er minst 1350 demonstranter pågrepet, over 600 av dem i Moskva.

Også forrige gang Putin ble tatt i ed, i 2012, brøt det ut sammenstøt mellom politiet og demonstranter, og flere hundre mennesker ble pågrepet. Rundt 30 av dem ble i ettertid dømt til opptil 4 1/2 års fengsel.