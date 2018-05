Under lørdagens Gullruten-prisutdeling i Bergen, avslørte Petter Nyquist (39) at han er i gang med å lage et nytt TV-program for TV 2.

Før har han laget TV av at han har bodd 52 dager på gata i Oslo, tatt med rusmisbrukere på tur i Norge og startet kaffebar sammen med folk fra =Oslo.

Denne gangen har han oppholdt seg en måned i et høysikkerhetsfengsel.

– Jeg har vært i fengsel i en måned, og det er til et nytt prosjekt som jeg jobber med. På nåværende tidspunkt har jeg ikke mer å si om det, sier han til TV 2 på Gullruten-festen.

Fredag oppdaterte han fansen på Instagram om det nye prosjektet.

«Skjegget har vokst, kroppsvekten har økt, hodet er litt slitent - men kunnskapen og innsikten har fått ny og viktig verdifult påfyll etter å ha tilbragt en måned i høysikkerhetsfengsel. Veldig spent på fortsettelsen av dette prosjektet», skrev Nyquist på Instagram.

Kan vinne pris

Under årets Gullruten er Nyquist en av fire finalister i kategorien Publikumsprisen. Han konkurrerer mot Nicolay Ramm (29), Helene Olafsen (28) og Marna Haugen Burøe (36).

– Det er kjempemoro å være nominert. Det er fint at folk blir engasjert av det jeg gjør på TV, sier han.

Nyquist forteller at han ikke har forberedt en takketale.

– Det er fire kandidater og jeg tenker at alle har like stor sjanse til å vinne. Jeg har vært heldig å vunnet Gullruten før, men for meg betyr budskapet til TV-seriene mer enn å ha en Gullruten-pris på hylla hjemme, sier han.

