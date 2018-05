11. mai er det slutt for «Senkveld med Thomas og Harald». Etter femten år på lufta har de sending for siste gang og talkshowvertene takker for seg.

Lørdag kronet de Senkveld-karrieren med hedersprisen under Gullruten.

– Dette er helt vilt! Dette så jeg virkelig ikke komme, utbrøt en tydelig preget Thomas Numme til TV 2.

Pinlige innslag

De er kjent for en rekke humoristiske innslag og det endte på 533 i tallet. Med 435 sendinger er et ikke rart at de to programlederne har bommet litt.

Thomas og Harald har funnet på de mest utrolige, pinlige og underholdende ting, men ikke alt har blitt sendt i programmet.

HUD: Thomas Numme, Truls Svendsen og Harald Rønneberg danser sexy på scenen når TV2 lanserer vårens program i Nydalen studios, november, 2011. Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix

Øl-konkurranse

Den første konkurransen Thomas og Harald produserte tålte ikke dagens lys. Det var en øl-konkurranse de to imellom, hvor de skulle teste hvem som tålte å drikke mest øl.

– Konkurransen har ikke blitt vist i sin helhet på tv. Det er et veldig morsomt innslag hvor vi skulle finne ut hvem som kunne drikke mest øl på en time, forteller Thomas Numme til TV 2.

Sensur

Senkveld har mange yngre tv-seere og de forstod etterhvert at det ikke var særlig lurt å vise en drikkekonkurranse i beste sendetid i Senkveld.

Øl-konkurransen ble aldri sendt, men står igjen som et fornøyelig innslag som de to aldri glemmer.

– Innslaget ble fantastisk. Men jeg må jo si at Rønneberg, han tåler ikke mye, sier Thomas Numme.

– Jeg drakk to øl og hadde ikke nubbesjans mot Thomas, to øl og jeg er fjortisruss, ler Harald.

