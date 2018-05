En ridderhjelm, sverd og dolker, drikkehorn, en utstoppet rev med rødt halstørkle, et sølvfarget villsvin, et antilopehode med tversoversløyfe og venetianske masker.

Dette er bare noen av tingene som skjuler seg innenfor veggene i leiligheten til Dag Venjar (70) på Frogner i Oslo.

Det ser nesten ut som et museum for antikviteter og snurrepiperier.

– Jeg har nesten samlet på alt mulig siden jeg var guttunge, forteller Venjar til TV 2.

Arvet interesse

Mye av det man finner i leiligheten, har Dag kjøpt på reiser rundt om kring i verden, men flere av maleriene og kollasjene som pryder veggene, har han også laget selv.

Å velge ut noen favoritt av alt han eier, er vanskelig.

Dag Venjar. Foto: Silje Lunde Krosby / TV 2

– Hvert bilde har en egen mening for meg, sier han.

Faren var kunstner og komponist, og 70-åringen forteller at interessen nok har gått i arv.

Nå skal leiligheten selges, og han forteller at mange har lagt merke til leiligheten etter at den ble lagt ut for salg. Man kan trygt si at den skiller seg ut i mengden av hvite vegger og minimalistisk innredning.

– Du ser jo mange leiligheter til salgs, og for meg virker mye av det litt kjedelig, men det er jo øyet som ser, sier han, og legger til:

– Det er sånn jeg ønsker å ha det.

Noe av det første man møter når man kommer inn i leiligheten, er en utstoppet rev med tørkle om halsen. Foto: Silje Lunde Krosby / TV 2

Fikk dansk ærespris

Blant det som ved første øyekast kan virke som en tilfeldig samling av de mest utrolige ting, ser man etter hvert en fellesnevner i Dags samling.

Mange av gjenstandene har et mer eller mindre maritimt preg.

Blant annet vitner koøyer, modeller av skip, propeller, ankere, modeller av havfruer, og en gallionsfigur, om at sjøen er av stor betydning for Venjar.

– Jeg arbeider innenfor den maritime sektoren, og har gjort det de siste 42 årene, forteller han.

I 2009 fikk han tildelt Hans Kongelige Højhed Prins Henriks Æresmedalje, for stor betydning for salg av danske produkter til norsk maritim sektor.

Diplomet henger på veggen i stua.

– Et sånt er det ikke alle som har, sier 70-åringen.​

Foto: Silje Lunde Krosby / TV 2

– Lidenskapelig interesse

– Det er klart at det ligger en lidenskapelig interesse i tingene, sier Dag om samlingen sin.

Det blir nesten som en hobby, og det er ikke bare antikviteter og spesielle gjenstander 70-åringen har en interesse for.

– Det er også en del av lidenskapen å samle på gamle biler, forteller Dag som i dag eier en 52 år gammel Austin Healy. Den kjøpte han fra USA for 25 år siden.

Dag er også interessert i veteranbiler, og har en Austin Healey. Foto: Silje Lunde Krosby / TV 2

Tidligere har han hatt flere, men nå holder det med én.

– Man er jo ikke 45 år lenger, og man skal ha litt glede av det hele også, påpeker han.

Samtidig tror han det er sunt å ha noe å holde på med.

– Det er veldig viktig det der. Det har vel noe med helsa å gjøre, du må ha noe å bruke hodet til, sier han, og legger til:

– Hvis ikke blir jeg bare sittende og glane ut av vinduet, og det gidder jeg ikke.