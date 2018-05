Se Chelsea-Liverpool på TV 2 Sport Premium og Sumo søndag kl. 17.30!

Det luktet svidd av Álvaro Morata (25) etter starten av sesongen. Seks mål på seks kamper ga Chelsea-fansen tro på at rekordsigneringen kom til å bli akkurat den erstatteren for Diego Costa man kunne drømt om.

Men så støtte man på skjærene i sjøen.

– Ville heller røket en muskel

Etter scoringen i borteseieren mot Atlético Madrid i Champions League og tap for Manchester City på hjemmebane i slutten av september begynte nemlig ryggplagene å sette Morata ut av spill.

Siden den gang har den tidligere Real Madrid- og Juventus-spissenvariert i prestasjonene, scoret færre mål og høstet stadig mer kritikk.



Presset har vært stort på Morata, som i januar opplevde en personlig tragedie da en av hans beste venner døde i en bilulykke. I slutten av februar skrev også flere britiske aviser at Morata ble omtalt som en sytepave av kollegene i garderoben - at han "klager på stort sett alt".

I et stort intervju med spanske Marca åpner den spanske spissen seg opp og forteller at det første året i Chelsea har vært tungt.

– Det har vært et vanskelig år for meg, og det har ikke vært det beste året for laget heller. Jeg har hatt et tøft år. Det startet bra. Alle elsket meg og jeg scoret mål, men det er annerledes nå. Folk sier ting til meg på gaten, men de vet ikke hva jeg har gått gjennom. Den eneste som vet det, er konen min. Jeg ville heller ha røket en muskel og vært ute i tre måneder enn ikke å vite hva som har vært problemet, sier Morata.

TOK PREMIER LEGUE MED STORM: Álvaro Morata var ustoppelig i starten av sesongen. Her jubler han for hat trick i bortekampen mot Stoke. Foto: Lindsey Parnaby

Ville dedisere scoring til sønnen

Han referer til ryggskaden som han ikke har klart å få skikkelig kontroll på. Leger i England hadde ingen løsning på problemet, og Chelseas rekordsignering ble sendt til Tyskland i jakten på svar. Der ble behandling med injeksjoner utveien for å holde ham fungerende.

– Vi hadde slått Atlético Madrid og gjort det bra i Premier League – så endret alt seg. Jeg måtte dra til Tyskland flere ganger for å få behandling hvor de satte injeksjoner i ryggen min. Det gjorde veldig vondt, og så returnerte jeg til London for å trene dagen etter. Jeg gjorde nok en feil. Jeg burde ha stoppet å trene. Du kan kanskje spille én kamp, men ikke holde på i én måned. På toppen av det hadde jeg ikke hellet med meg. Dersom jeg hadde scoret i en av de kampene, ville noe endret seg, sier Morata, som ikke noterte seg for en eneste scoring fra 26. desember til 18. mars.

I februar uttalte også manager Antonio Conte at man ikke klarte å identifisere kilden til Moratas ryggproblemer. Italieneren fryktet da for at Morata ikke kunne spille mer av sesongen.

Selv sier Morata at smertene har vært grusomme å leve med.

– Dagen før West Ham-kampen fikk jeg beskjed om at jeg skulle bli far. Jeg ønsket å spille, men klarte ikke en gang å bevege meg under oppvarmingen. Jeg sa at legene måtte sette en injeksjon fordi jeg måtte spille. Jeg ønsket å dedisere et mål til mitt fremtidige barn. Fra den gang gikk jeg inn i et modus hvor jeg ikke ville stoppe fordi jeg ønsket å vise noe. Det var ikke bra.

– Jeg har lært

Nå ha Morata lagt problemene bak seg og kommet seg ut av den onde spiralen. På banen har 25-åringen også begynt å finne tilbake til noe av formen som gjorde at han tok Premier League med storm. Målet mot Tottenham i Premier League ble fulgt opp med nettsus og cupfinalebillett etter seier over Southampton i FA-cupsemien.

– Jeg har lært av det, og jeg kommer ikke til å gjøre det igjen. Jeg led. Jeg pleide å komme hjem fra trening eller kamper, og jeg måtte sette injeksjoner på meg selv noen ganger fordi jeg ikke klarte å holde ut smerten. Ingen fortalte meg at «du har en rift her eller der», sier Morata.

Søndag venter Liverpool hjemme på Stamford Bridge - der må Chelsea og Morata ta tre poeng for å holde liv i det lille håpet om en plass blant de fire beste i Premier League.