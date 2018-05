Lørdag kveld var det duket for en av årets største kjendisbegivenheter og den gjeveste prisutdelingen for norsk tv-bransje.

For 20. gang avholdes Gullruten i Bergen, og i regi av programleder Sigrid Bonde Tusvik skal det deles ut hele 21 priser i ulike kategorier.

Kjendisene ramlet i 18-tiden inn dørene i Grieghallen for å bevitne det stjernespekkede showet.

Viste frem kjæresten

Nicolay Ramm (29) er nominert til publikumsprisen, og ankom Gullruten sammen med kjæresten Josephine Leine Granlie, som er på kjendisfest for første gang.

– Det er helt sprøtt å være blant de fire som folket har stemt frem. Det blir kjempespennende å se hvordan det går, sier Ramm til TV 2.

Ramm og Granlie har vært sammen i litt over tre år, og Ramm forteller at de møttes på et julebord.

– Det var humoren jeg falt for, sammen med det gode smilet. Han er veldig snill, sier hun og legger til:

– Jeg har holdt meg litt i skyggen til nå, så det er stas å endelig være med.

Saken oppdateres.

Se Gullruten på TV 2 og TV 2 Sumo lørdag klokken 22.15.