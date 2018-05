WBA-Tottenham 1-0

Se overtidsdramaet i videovinduet øverst.

West Bromwich hadde et «enkelt» utgangspunkt før lørdagens kamp: De måtte vinne mot Tottenham for å ha noe som helst håp om å overleve i Premier League.​

Det klarte de. To minutter på overtid kranglet Jake Livermore inn en scoring, og dermed lever håpet for hjemmelaget.

Nå ligger West Bromwich på 19. plass med 31 poeng, kun to poeng bak Swansea på sikker grunn. Det er likevel mange resultater som må gå deres vei, skal fansen få Premier League-fotball på The Hawthorns neste sesong.

Darren Moore har gjort sakene sine svært godt etter at han tok for Alan Pardew i påsken, og WBA har nå tatt elleve poeng på sine fem siste kamper.



Om WBA vinner sine to siste og om Stoke slår Swansea, Southampton taper de to av de tre siste, og spiller uavgjort mot Swansea, holder WBA seg. Det hadde vært tidenes Greatest Escape #2pl — Kasper Wikestad (@TV2Wikestad) 5. mai 2018

– Spillerne synes det var vanskelig å spille slik Alan Pardew ønsket. Han ville ha offensiv fotball, og det var spillerne ukomfortable med. Darren Moore har sett det og har tatt tilbake det som har gitt suksess. De ser skumle ut hver gang de får en dødball nå, sier tidligere Charlton- og West Ham-manager Alan Curbishley i TV 2s studio.

– Hvis de kan få resultatet de trenger på søndag og for Southampton i kveld, så er alt på spill borte mot Crystal Palace neste helg. De er trygge. Da er det West Brom som har momentum i siste runde, sier Curbishley.

For Tottenhams del betyr tapet at en plassering innenfor topp fire ennå ikke er sikret. De må nå se seg over skulderen for Chelsea som ligger på femteplass.

Knusktørr bane

Det skjedde svært lite de første 25 minuttene på The Hawthorns. West Bromwich-forsvaret virket pottetett og stoppet Spurs og Harry Kane effektivt hver gang de nærmet seg hjemmelagets sekstenmeter.

Jürgen Klopp var rasende på baneforholdene for noen helger siden da Liverpool møtte West Bromwich.

Tyskeren mente banen var knusktørr og burde blitt vannet, og den virket ikke noe fuktigere lørdag ettermiddag på det som var en nydelig vårdag i England.

Det var tregt tempo i kampen og flere spillerne slet med å behandle kulen.

Men etter en halvtime glapp det i WBA-forsvaret. Harry Kane ble spilt fri av Kieran Trippier med en lur pasning, men Ben Foster var heldig og reddet med pannen fra kloss hold.

Det var en fet mulighet for Kane til å knappe innpå Mohamed Salah i toppen av toppscorerlisten. Kane hadde 27 mål før lørdagens kamp, fire færre enn Salah.

West Brom med flere gode sjanser

West Bromwich var nær å gå i ledelsen etter 40 minutter da et frispark fant Jay Rodriguez på bakerste stolpe. Spissen slo ballen inn foran Hugo Lloris' mål, men Toby Alderweireld fikk klarert på streken.

Like etterpå steg Ahmed Heghazy til værs på et hjørnespark og stanget ballen like utenfor lengste stolpe.​

Det sto likevel 0-0 til pause.

– Kane har ikke vært så skarp i dag. Virker som om han fremdeles sliter litt med ankelskaden han pådro seg for flere uker siden, sa TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley i pausen.

Kane nær selvmål

​Hjemmelaget måtte fremover etter pause for å ha sjanse til å overleve i divisjonen. Etter gode resultater mot Liverpool, og ikke minst Manchester United hjemme, var det likevel optimisme å spore blant fans og spillere, og de lot Tottenham fortsette å ha mye av banespillet.

I det 54. minutt fikk Erik Lamela en god mulighet etter et flott Tottenham-angrep, men argentinerens førstetouch ble for dårlig og Foster fikk ryddet opp.

Christian Eriksen satte Foster på prøve noen minutter senere med et godt slått frispark fra langt hold, men målvakten fikk bokset til hjørnespark.

Det ble ampert da Danny Rose og Allan Nyom røk i tottene hverandre etter 65 minutter. De to kranglet om ballen etter at spillet var avblåst, og Rose virket å ha gitt WBA-forsvareren en liten dytt i ansiktet, men Nyom melket situajsonen ved å kaste seg rundt på gresset.

Dommer valgte å gi begge gult kort, noe Rose nok skal være mest glad for.

Kvarteret før slutt var Harry Kane svært nær å score – for West Bromwich! Stjernespissen var nede i forsvar for å hjelpe til med en dødball, men sleivet da han skulle klarere. Kun en feberredning fra Lloris hindret scoring.

Hjemmelaget satset friskt de siste minuttene på jakt etter scoring, og fikk betalt to minutter overtid.