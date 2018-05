​Se Northugs etappe i Holmenkoll-stafetten i videovinduet øverst!

Petter Northug løp første etappe på Bislett for Mosvik IL lørdag. Han vekslet på en 12. plass, 7,5 sekunder bak lederen.

– Jeg får nok pusten først tilbake i løpet av morgendagen, sa Northug til TV 2 Sporten etter å ha gjennomført etappen.

Langrennsprofilen vekslet samtidig som forhåndsfavorittene fra Tjalve IL.

– Tjalve, hva er det? Er ikke det et verktøy? Dem har jeg aldri hørt om, gliste Northug, før han ble litt mer alvorlig:

– Jeg fulgte planen og kom meg frem etter en rolig førsterunde. Jeg var greit med, og fulgte planen med avansere to-tre plasser de siste 400 meterne, oppsummerte han.

– Deilig å føles så lett i kroppen

Han innrømmet at han føler seg lettere i kroppen enn på lenge.

– Forskjellen er at jeg var 88 kilo sist, og nå er jeg 87 kilo. Det føles deilig å være så lett, sa den tidligere skikongen.

– Men formen blir bare bedre og bedre?

– Ja, treneren for sprintlaget, Arild Monsen, satt nok og gliste med kaffekoppen i hånden over å ha fått en pasient å jobbe videre med. Det er han nok glad for, svarte Northug, som likte å løpe for hjemklubben Mosvik IL – og sendte samtidig et stikk til stortingspolitikerne.

– De tok fra oss kommunen, og i 2013 innbyggerne. Mosvik IL går den andre veien. Vi er mot kommunesammenslåing og det viser løperne her på elitelaget, konkluderte Northug.

Weng på seierslaget

IL Gular vant lørdagens Holmenkoll-stafett i eliteklassen for herrer foran IK Tjalve. Ull/Kisa friidrett kapret tredjeplassen.

Petter Northugs Mosvik IL Friidrett endte på femteplass, 1.59,3 minutter bak vinneren.

Petter Northug så antakelig flere kjente fjes lørdag. OL-vinner Simen Hegstad Krüger og OL-bronsevinner Hans Christer Holund løp for Lyn, som endte på 9.-plass og var 3.08 minutter bak Gular.

IL BUL, med blant annet langrensstjernen Heidi Weng på laget, vant kvinnenes eliteklasse etter 15 etapper. Tjalve-jentene ble nummer to, mens Strindheim endte på tredjeplass.

Over 30.000 mennesker deltok i årets Holmenkollstafett, som ble arrangert for 88. gang.

Sjekk alle resultatene fra Holmekoll-stafetten 2018 her (ekstern lenke)