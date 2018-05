Stoke-Crystal Palace 1-2

Se sammendrag av kampen i videovinduet øverst.

​​Stoke rotet bort ledelsen og tapte skjebnekampen mot Crystal Palace.

Dermed er nedrykket til Championship et faktum, etter ti strake sesonger i Premier League.

Xherdan Shaqiri sendte hjemmefansen til himmels med sin frisparkscoring like før pause, men James McArthur utlignet etter 68 minutter.

Fem minutter før slutt knuste Patrick van Aanholt håpet for Stoke med sin matchvinnerscoring.

– Det er bunnløs fortvilelse. Det så ut til å bli en god dag. Stakkars Stoke. Som så mange ganger før så gir de det fra seg, sa TV 2s Premier League-kommentator Simen Stamsø Møller.​

– 5. mai 2018 blir stående som en sorgens dag for Stoke.

Etter kampen kunne man se gråtende Stoke-spillere og fans. Den engelske landslagskeeperen Jack Butland tørket tårer og takket supporterne for støtten.

Resultatet sørget samtidig for at Crystal Palace er sikret Premier League-spill neste sesong.​

West Bromwich kan slå følge med Stoke ned i Championship senere i dag.

Les deg opp på ståa i nedrykksstriden her!

– Vi har ikke vært gode nok denne sesongen. Hvis vi klarer å beholde våre beste spillere så har vi en god sjanse til å rykke opp. Det blir vanskelig og vi må la dette synke inn først, men forhåpentligvis kommer vi tilbake sterkere, sier Stokes kaptein, Ryan Shawcross, etter kampen.

– Jeg tror ikke de rykker rett opp igjen

TV 2s fotballekspert Petter Myhre mener Stoke denne sesongen ble innhentet av dårlige valg, og en rekke dårlige overgangsvinduer.

– De tok et valg og gikk bort fra Tony Pulis fordi de ønsket å framstå annerledes. Det kan man forstå. Mark Hughes kom inn med en stilendring og han gjorde det overraksende bra lenge, men de ble innhentet av dårlige signeringer. Jeg hadde ikke trodde dette før sesongen, men de evner ikke å score mål. Da er det umulig, sa Myhre.

TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley mener Stokes Championship-liv vil bli svært tøft og potensielt langvarig.

– Championship er beinhardt. Jeg ser ikke for meg at de rykker rett opp igjen. Da må det drastiske endringer til.

«Måtte» vinne

Tallenes tale var klare før oppgjøret. Med tap ville nedrykket være et faktum for Stoke, ettersom lagene over dem på tabellen, Swansea og Southampton, møtes i midtuken.

Uavgjort ville også mest sannsynlig kun være et kunstig åndedrett og utsette det uunngåelige, så hjemmelaget måtte i realiteten vinne for å holde liv i håpet om ny Premier League-kontrakt.

Alexander Sørloth måtte nok en gang finne seg i å varme benken for Palace. Nordmannen har ikke akslet Crystal Palace-trøyen siden han spilte samfulle nitti minutter borte mot Chelsea 10. mars.

Etter 15 minutter var ligaens store formspiller Wilfried Zaha nær ved å sende bortelaget i ledelsen.

Vikar-spissen fikk plass og rom innenfor Stokes 16-meter og fyrte av et skudd som snek seg utenfor Jack Butlands stolpe

Mame Biram Diouf burde på sin side sendt Stoke i ledelsen etter halvspilt førsteomgang.

Xherdan Shaqiri kom seg rundt på kant og fant pannebrasken til Diouf med et praktfullt innlegg. Spissens heading var imidlertid for dårlig og skrudde utenfor lengste stolpe.

​Det var høy temperatur i kampen, men kvaliteten på spillet virket noe påvirket av det som sto på spill. Ingen av lagene klarte å feste noe særlig overtak, og det var mye feilpasninger og uprovoserte balltap i første omgang.

Shaqiri sendte Stoke til himmels

Like før pause fikk Stoke frispark snaue 20 meter fra mål. Shaqiri steg fram og curlet ballen via muren og i krysset, utagbart for Wayne Hennessey i Palace-buret. Dermed eksploderte det på Bet365 Stadium.

​Nå levde håpet om ny PL-kontrakt i beste velgående.

1-0 var også stillingen til pause.

– De kommer til å bli nervøse nå. De trenger egentlig et mål til raskt, for hele stadion, og spillerne, kommer til å merke presset etter hvert som kampen nærmer seg slutten og stillingen kun er 1-0, sa tidligere Charlton- og West Ham-manager Alan Curbishley, som var gjest i TV 2s Premier League-studio.

Han fikk støtte av Trevor Morley.

– På et vis har de scoret for tidlig, det hadde vært bedre om scoringen kom senere. Dette blir svært nervepirrende for Stoke.

Ampert

Palace gikk offensivt til verks i andreomgang og det ble store rom for Stoke å kontre i.

Hjemmelaget klarte imidlertid ikke å ta vare på de gode mulighetene de fikk.

Det ble etter hvert svært høy temperatur ute på gressteppet, i det britiske sommerværet, og det var amper stemning mellom de to lagene. James Tomkins og Glen Johnson fikk begge se det gule etter å ha skubbet på hverandre.

Palace kontret inn utligningen

Stoke la seg ikke bakpå og sendte opp flere mann i angrep til tross for ledelsen. Da smalt det i stedet i den andre enden. Palace kontret og Ruben Loftus Cheek spilte igjennom James McArthur som trillet ballen forbi Butland. Dermed sto det 1-1, noe som var en liten katastrofe for Stoke.

– Nå trenger Stoke et mål. De må vinne denne kampen. Championship lurer i det fjerne, sa TV 2s kommentator Simen Stamsø Møller.

Crystal Palace kviknet til av scoringen og ti minutter før full tid skulle Zaha sendt bortelaget i ledelsen da han fikk stå helt alene på ti meter. Den ivorianske landslagsspilleren blåste imidlertid ballen himmelhøyt over, og lot dermed Stoke slippe med skrekken.

Fem minutter før slutt gikk Stoke rett i kjelleren. En upresset pasningsfeil fra Kurt Zouma sendte Patrick van Aanholt alene med keeper, og nederlenderen gjorde ingen feil.

2-1 til Palace og bunnløs fortvilelse for Stoke.

