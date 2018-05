Finalelagene i årets Champions League-finale for menn ble klare etter at Liverpool tapte med akkurat den marginen de kunne tillate borte mot Roma onsdag 2. mai.

Liverpool vant semifinalen sammenlagt, og skal møte de regjerende mestrene i turneringen, Real Madrid.

For fotballtilhengere i Norge, og særlig de som følger Liverpool eller Real Madrid, er Champions League-finalen åpenbart en svært attraktiv kamp å dra på.

– Nesten umulig for vanlige supportere

Men om du skal ta turen til Olympiastadion i Kiev, blir det sannsynligvis en svært dyr affære.

– Prisene jeg har sett ligger på rundt 20.000 kroner for en kampbillett. Det blir litt opp til den enkelte hvor mye man vil betale, men det er veldig synd at så mange blir ekskludert på grunn av prisen, sier daglig leder i Liverpool F.C. Supporters' Club Norway, Tore Hansen.

Han skal selv til finalen, men har hatt tilgang på billigere billetter fordi han har vært på så mange Champions League-kamper med Liverpool tidligere gjennom sesongen.

– Vanlige supportere har omtrent ikke mulighet til å komme seg på finalen. Men uansett om prisen hadde vært lav, er det jo også begrenset hvor mange det er plass til, påpeker Hansen.

Tannlegekontor til leie

Dersom du vil på kampen, må du sannsynligvis belage deg på å kjøpe billetter på svartebørs. Det innebærer å besøke nettsider som altså tilbyr billetter til rundt 20.000 kroner.

– Der er det dessverre mange som blir lurt. Det verste må være å betale vanvittige summer for hotell, kamp- og flybilletter, og så ikke komme inn på stadion. Folk må ta sjanser, og det skjer dessverre på alle storkamper, sier Hansen.

Flybillettene til Kiev blir dyrere for hver dag som går, og om du ikke har kjøpt allerede er det omtrent for sent. Også hotell i Kiev på dagene rundt finalekvelden koster flesk de fleste steder.

Det er så stor etterspørsel etter steder å bo i Kiev under finalen, at en har lagt ut tannlegekontoret sitt på Airbnb. Om du ønsker, kan du dermed bo på luftmadrasser på et tannlegekontor for kun 823 kroner per natt.

Utleieren har dessverre ikke dusj, men lover å stikke innom kontoret med frokost, skriver han i annonsen.

– Det beviser på mange måter galskapen rundt dette. Men det er mange som vil på en sånn kamp, og få et minne for livet, sier Hansen.