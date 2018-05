Norge-Latvia 2-3 etter spilleforlengelse (2-0, 0-1, 0-1)

Kun 24 sekunder ut spilleforlengelsen viste Latvias Rudolfs Balcers (21) klasse da han gled gjennom det norske forsvaret og sikret seier over Norge i VM-åpningen.

Oppgjøret ble omtalt som en nøkkelkamp for de norske hockeygutta. Selv om det ikke ble seier, står likevel Norge tilbake med ett poeng.

Det vil nok likevel føles Norge ledet 2-0 etter den første perioden og hadde et skudd i stolpen, som det norske laget trodde var over streken, kort tid før full tid.

I stedet måtte landslagssjef Petter Thoresen finne seg i å bli senket av sin tidligere elev fra tiden i Stavanger Oilers.

Vakker Bastiansen-suser

Norge åpnet den første perioden på best mulig måte med to scoringer og et solid overtak. Kampens første mål var av det meget vakre slaget da veteran Anders Bastiansen (37) hamret et skudd i krysset fra skrått hold. Kort tid etter doblet Alexander Bonsaksen ledelsen med en avslutning fra distanse.

Hockeygutta stod imot det latviske presset lenge, men midtveis i midtperioden klarte man ikke å holde unna. Latvias overtallsspill var akkurat ferdig da tidligere Stavanger Oilers-spiller Rudolfs Balcers reduserte. Latvia hadde flyten med seg og midtveis i sluttperioden kom utligningen var Rodrigo Abols.

De norske spillerne trodde ledelsen var tilbake i deres hender da Mathis Olimb hamret en avslutning mot krysset, men etter at dommerne hadde tatt en liten titt på videobildene var det tydelig at pucken aldri var over streken. Reprisen viser at pucken traff to av stolpene før den spratt ut i spill igjen.

I spilleforlengelsen ble Balcers tungen på vektskålen for Latvia med scoring kort tid etter drop.

Norge møter Tyskland, som overrasket stort med OL-sølv for bare noen måneder siden, allerede søndag i Herning.

