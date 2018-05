Over 30 000 mennesker skal ut å løpe YT Holmekollstafetten i løpet av ettermiddagen i Oslo.

TV 2 sender hele folkefesten på Sportskanalen og Sumo fra klokken 13.30.

Eliteklassene starter allerede klokka 14.10 med damene i aksjon. Der stiller fjorårsvinner Tjalve med blant andre Karoline Bjerkeli Grøvdal, og utfordrer BUL med Heidi Weng på konge-etappen opp Besserud. Halvtimen etter skal Gular forsvare sin seier i herreklassen, der de blant andre skal måle krefter mot Petter Northug jr. og Mosvik IL friidrett.

Ekspertens tips

Men først og fremst er dette en folkefest. Og Sindre Buraas, som selv har løyperekorden opp Besserud på utrolige 5.29, har følgende råd til de tusener av mosjonistene som skal ut å løpe.

Varm godt opp. Selv om man ikke skal løpe langt, er det viktig å ha varmet opp legg og lårmuskler. Man drar fort på seg en strekk når adrenalinet pumper, og man får overlevert pinnen fra lagkameraten, eller venninnen.

Ikke start for hardt. Ikke la deg friste til å følge en som spurter ut fra start. Det straffer seg alltid. Dette er det vanligste feilen mosjonistene gjør. Løp eller gå gjennom etappen i god tid på forhånd. Da vet du hvor du skal sette inn støtet.

Ha det gøy, senk skuldrene. Da løper man mer avslappet, noe som stort sett er en fordel.

Vis god sportsånd.

Nøkkeletapper

I eliteklassen trekker Buraas fram flere etapper som kan bli avgjørende.

– Allerede på andreetappe opp Nora-bakken ved Bislett kan det bli forskjeller. Drar man på seg for mye melkesyre forbi rundkjøringen på Bislett kan man fort komme på etterskudd og ødelegge for laget allerede helt i starten av løpet.

Tredje etappe er en transportetappe fram til beryktede Berg og dal som starter i Blindernveien.

– Her setter lagene sine beste mellomdistanseløpere. En typisk etappe for Ingebrigtsen-brødrene dersom de hadde stilt for Sandnes. Her er det mye bakker, og en falsk flate gjennom Problemveien. Mange får det når man passerer under brua på ringveien før forskningsparken, sier Buraas.

Fra Vindern starter O2-snappernes fest.

– Her ser man mange lag setter de løperne med høyest oksyngenopptak. Det er derfor mange langrennsløpere er å se her. Lille Besserud er viktig, men den virkelige testen som skiller klinten fra hveten er selve Besserud. Har blir det alltid store forskjeller, og mye kan avgjøres. Det blir gøy å se duellen mellom Grøvdal og Heidi Weng her, sier Buraas.

Mye avgjort før parken

Ned fra Besserud er det fest for fotrappe unnabakkespesialister. Den siste virkelige nøkkeletappen blir stafettens lengste fra Holmendammen og ned til Frognerparken rett på baksiden av Monolitten.

– Vi håper selvsagt at det er spenning her, og at det blir duell helt inn mot maratonporten på Bislett. Men historisk sett har det vist seg at mye avgjøres før Frognerparken. De siste etappene inn mot mål er veldige fine, særlig den gjennom Frognerparken som er vårgrønn, sier Buraas.

Favorittene i kvinneklassen er BUL og Tjalve, mens herreklassen trolig blir en tett duell mellom Tjalve og bergensklubben Gular.