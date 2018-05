Lørdag meldte VG at Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann, Masud Gharahkhani, sier partiet vurderer å opprette egne asylmottak for flyktninger i Afrika og Asia.

– Vi vurderer muligheten for asylbehandling i tredjeland. Men, det er en forutsetning at det er et nordisk samarbeid, sier Gharahkhani til avisen.

Innvandringspolitisk talsmann i Frp, Jon Helgheim, mener det går stadig kortere tid fra Frp kommer med et forslag, før Ap følger etter.

– Jeg synes det er veldig bra at de vurderer asylmottak i tredjeland. Jeg mener dette er det eneste riktige å gjøre, sier Helgheim til TV 2.

– Har ingen planer om å gjennomføre noe

Samtidig som han mener Masud Gharahkhanis utspill er gode nyheter, er ikke Helgheim imponert over det han kaller vingling fra Ap.

– Jonas Gahr Støre har vært helt tydelig gjentatte ganger, og sagt at dette er urealistisk å få til med enkeltnasjoner. Nå er det plutselig aktuelt dersom tre-fire nordiske land samarbeider? Da vi fremmet forslaget på landsmøtet vårt om å redusere flyktninger til Norge, kalte Ap forslaget for useriøst. Det vi har påpekt med Aps politikk, og spesielt når det gjelder innvandring, er at det er den som er vinglete og useriøs, sier Helgheim.

Innvandringspolitisk talsmann Masud Gharahkhani (Ap) sier Arbeiderpartiet vurderer muligheten for asylmottak i tredjeland. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Han har ingen tro på at Ap kommer til å gjøre noe konkret for å bremse flyktning-innvandringen til Norge, og mener Gharahkhanis utspill kun er strategisk.

– Han skal gå ut og være tøff i kjeften, for å holde seg inne med velgerne som vil ha streng innvandringspolitikk. Mens resten kjører på på Stortinget med oppmykninger i innvandringen. De har ikke tenkt å gjennomføre noe, sier Helgheim.

– Tomme ord

Stortingsrepresentanten mener Norge må begynne med å begrense antall kvoteflyktninger, asylsøkere og tilfeller av familiegjenforening så mye det lar seg gjøre.

– Vi bruker omtrent 20 milliarder kroner i året på å ta imot flyktninger, bosette dem, på familiegjenforening, også videre. Hver krone vi kan spare på dette, vil vi overføre til hjelp i nærområdene, sier Helgheim.

Gharahkhani skrev et innlegg i Dagbladet midt i april, hvor han tok et oppgjør med den norske innvandringspolitikken. Der skrev han blant annet at «Det vi driver med i dag er, brutalt sagt, å ta maten ut av munnen på barn i flyktningleirer for å fø på norske asyladvokater».

Jon Helgheim mener Ap ikke gjør noe for å endre dette, og kaller det tomme ord.

– Ap kommer med kraftsalver, men er helt avvisende når det kommer til å gjøre noe. Uansett hvor mange flyktninger Europa klarer å ta inn, kommer den store majoriteten av flyktninger fortsatt til å være i nærområdene. Derfor er det der vi må sette inn midlene.