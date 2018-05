– Jeg har allerede snakket med både forsvars- og justisministeren og varslet om behovet for ytterligere ressurser dersom situasjonen og beredskapen rundt ambulanseflyene i Nord-Norge skulle bli forverret i tiden fremover, sier helseminister Bent Høie til TV 2.

Helseministeren er lørdag i flere krisemøter i BVodø og Tromsø. Sist helg sto seks ambulansefly på bakken, og denne helgen står to av dem på bakken, fordi pilotene ikke føler seg skikket til å fly.

– Jeg opplever at den beredskapen vi har nå er tilfredsstillende, men jeg er klar over at den kan endre seg fra dag til dag, sier Høie

– Hvilke planer har du fått fra helseforetaket nå?

– Det er å sette inn ekstra fly, bruke ekstra helikopter. I tillegg har man altså ressurser i forsvars- og justis sektoren dersom dette skulle bli nødvendig, sier Høie.

– Dette virker som det er en alvorlig situasjon for befolkningen i Nord-Norge?

– Ja, det er en veldig krevende situasjon nå, men det som er viktig for befolkningen er å vite at vi tar dette på aller største alvor og at det er planer og ressurser som kan settes inn for å trygge befolkningen, sier Høie.

Han fikk en orientering av ledelsen i Helse Nord og Luftambulansetjenesten HF under et hastemøte i Bodø lørdag morgen.

– Hva synes du om situasjonen?

– Den er veldig krevende og derfor er det viktig å være her for å lytte og forsikre meg om at også de tar dette på største alvor, og det forstår jeg slik at de gjør, sier Høie.

– Det har vært en del mangelfull informasjon om situasjonen, og det oppfatter jeg at Helse Nord har tatt selvkritikk på, sier Høie.

– Dersom dette er en aksjon fra pilotene, hva tenker du om det?

– Slike tanker har jeg ikke. De gjør sine egne tanker på om de er i stand til å fly og det har jeg respekt for med tanke på sikkerheten ved det å fly, sier Høie.

Funnet frem beredskapsplaner

Administrerende direktør i helse Nord, Lars Vorland bekrefter at Helse Nord nå har funnet fram beredskapsplanene som de hadde da askeskyen fra Island lammet flytrafikken i Norge for en del år siden.

– Situasjonen er veldig vanskelig å forutsi fremover. Vi har jo erfaringen fra da vi hadde askeskyene og vi ser på de nå. Vi har bedt om at det klareres ressurser fra Forsvaret og justisdepartementet dersom det skulle bli behov for det, sier Vorland.

– Hvor lenge vil situasjonen vedvare?

– Det er jo det som er så uforutsigbart. Den nye selskapet skal overta fra 1. juni 2019, så det kan bli en utfordrende situasjon i tiden fremover, sier Vorland.

Han er overrasket over at denne situasjonen har oppstått over et år før det nye selskapet skal overta.

– Vi var klar over at det ville bli noen overgangsproblemer, men at det skulle komme så tidlig, så brått og kraftig var vi ikke klar over, sier Vorland.

Pilotene har hevdet at overgangen til et nytt selskap og det tilbudet man har fått der er sosial dumping. Det avsier direktøren i helse-Nord på det sterkeste.

– Det er helt feil. Den nye kontrakten er 100 millioner dyrere enn den vi har i dag, og 300 millioner billigere enn det Lufttransport tilbød, så dette er ingen sosial dumping. Det er en økning av kvaliteten enn det vi har i dag, sier Vorland bestemt.

– Langt til sykehus

Også Vorland er klar på at han ikke ser på dagens situasjon som en protestaksjon fra pilotene.

– Er de ikke klar for å fly (pilotene, red.anm.) så er man ikke det, og det har vi vår største tillit til, sier han.

Det viktigste nå er å ivareta beredskapssituasjonen rundt om i Finnmark og spesielt på Sør-Varangerøya.

– Det er langt til sykehus med bil og her er det ekstra sårbart. Det er spesielt i de områdene vi ser på hvordan vi kan bedre situasjonen dersom det skulle forverre seg her, sier Vorland.

– Hva vil du si til innbyggerne i Nord-Norge som er bekymret?

–Vi satser tungt på beredskapen i Helse Nord. Dette er en situasjon som vi skal klare å løse og vi skal klare å opprettholde beredskapen på et høyt nivå, det kan jeg garantere, sier Vorland.

​