Det ble klart da Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) fredag presenterte det nye og planlagte øvelsesprogrammet for mesterskapet i Qatar.

Verdensmesterskapet starter 28. september, på et tidspunkt klimaet preges av høye temperaturer og høy luftfuktighet i arrangørlandet. For å gjøre konkurransesituasjonen levelig for både maratonløpere og kappgjengere vil øvelsene starte rundt midnatt lokal tid.

Nytt er det også at sjukampen for kvinner og tikampen for menn skal gå parallelt, og de avgjørende løpsøvelsene 800 og 1500 meter vil også få start rundt midnatt.

Helt ny på øvelsesprogrammet er også en blandet stafett over 4 x 400 meter.

I de siste friidrettsmesterskapene har konkurransene vært oppdelt i en formiddagsøkt og en ettermiddagsøkt. Også den løsningen forsvinner før friidrettseliten kommer til Doha.

Formiddagsøkta erstattes av to ettermiddagsøkter med en times mellomrom.

– Gjennom å være innovative, kreative og ha et spennende konsept håper vi å inspirere og engasjere nye tilhengere, nye friidrettsutøvere og et nytt publikum, sier arrangementskomiteens leder Dahlan Al-Hamad.

Neste års VM avsluttes 6. oktober.