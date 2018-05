The Sun skriver at José Mourinho og Manchester United vurderer å betale utkjøpsklausulen til Napolis Dries Mertens på 275 millioner kroner i sommer.

Mirror hevder at Anthony Martial er ønsket av Juventus for rundt 480 millioner kroner.

Steven Gerrard ønsker å hente tidligere Liverpool-forsvarer Martin Skrtel til Rangers, skriver Daily Record.

Daily Star skriver at vedkommende som får jobben i Arsenal etter Arsène Wenger kommer til å få 2,1 milliarder kroner å rutte med på overgangsmarkedet. For øyeblikket virker Juventus-trener Massimiliano Allegri å være den største favoritten.

Samtidig skriver The Sun at Arsenal også har vist interesse for Monaco-trener Leonardo Jardim. De vil imidlertid få konkurranse av Chelsea, hevder avisen.

Express hevder at Tottenham ønsker å hente Swanseas Alfie Mawson og Southamptons Ryan Bertrand i sommer for til sammen 710 millioner kroner.

Marouane Fellaini er ønsket av AC Milan, skriver Talksport.

Ifølge Goal.com har Luis Suárez hintet om at Antoine Griezmann kan ende opp i Barcelona i et spansk radiointervju.

Ángel Di Maria på sin side hinter om en overgang bort fra PSG. Barcelona er også her en av de interesserte klubbene, skriver Express.