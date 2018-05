– Det hender at jeg ser eggstokktumorer på 10-11 kg, men en svulst på 60 kg er veldig sjeldent, sier Vaagn Andikyan, legen som ledet operasjonen.

Svulsten er blant de største eggstokktumorene som noensinne er blitt registrert.

Operasjonen ble gjennomført ved Danbury Hospital i Connecticut. Kvinnen som ble operert ønsker ifølge CNN å være anonym.

– Da jeg møtte pasienten var hun svært underernært, ettersom svulsten satt oppå fordøyelseskanalen hennes, forteller Andikyan.

Kvinnen måtte bruke rullestol på grunn av svulstens vekt. På det største målte svulsten én meter.

– Jeg så frykt i øynene hennes. Hun følte seg så hjelpesløs, fordi hun hadde vært hos mange andre leger som ikke kunne hjelpe henne. Jeg ville hjelpe henne, og jeg visste at vi kunne det ved dette sykehuset, sier han.

Hjemme etter to uker

Kvinnen fortalte at svulsten, som var så tung at den egenhendig kunne konkurrert i lett weltervekt-klassen i boksing, begynte å vokse med rundt 4-5 kg per uke tilbake i november 2017.

Fjerningen av svulsten tok totalt fem timer, og ble gjennomført av et medisinsk team på 25 spesialister, inkludert 12 kirurger.

Kvinnen kunne dra hjem fra sykehuset kun to uker etter operasjonen, og er forventet å bli helt frisk igjen.

Planleggingen av selve operasjonen tok to uker, og teamet utviklet og forberedte seg på fem mulige utfall av operasjonen.

Se bilder fra før, under og etter operasjonen i slideshowet under.

Svulsten var ikke ondartet og hadde ikke spredt seg utenfor eggstokkene, men grunnet dens enorme størrelse var den likevel en trussel mot kvinnens liv. Det sier Linus Chuang, en annen lege som var involvert i operasjonen.

– Det var mange utfordringer knyttet til denne veldig store svulsten i magen. Hun kan ikke spise, hun kan ikke gå, og det er problemer relatert til potensielle komplikasjoner i blodåresystemet og blodtrykket. Det var en høy risiko for at hun kunne utvikle blodpropp, sier Chuang.

Kan fortsatt få barn

Legene klarte å redde kvinnens livmor og høyre eggstokk, hvilket betyr at hun fortsatt kan få barn skulle hun ønske det.

– Det positive i denne historien er at vi klarte å redde hennes reproduktive organer. Hun er ikke interessert i få flere barn for øyeblikket, men ønsket å ha muligheten i framtiden, sier Andikyan.

Det har nå gått ca. tre måneder siden operasjonen. Kvinnen er nå tilbake til sitt normale liv, og tilbake i jobb.

– Da jeg traff henne på kontoret mitt så jeg en glad kvinne som er tilbake til sitt vanlige liv og sin familie, sier Andikyan.

Trengte plastisk kirurg

I tillegg til svulsten på 60 kg, måtte legene også fjerne ca tre kg med bukveggvev og overflødig hud som hadde blitt strekt ut av svulsten. Legene måtte også rekonstruere kvinnens mage, som hadde blitt kraftig deformert av den store massen.

– Magen var så dyttet ut at det var mange problemer med bukveggen. Andikyan måtte konsultere med en plastisk kirurg for å kunne gjennomføre rekonstruktiv kirurgi i etterkant, sier Chuang.

I etterkant av fjerningen har sykehuset tatt vare på svulsten for å kunne gjennomføre tester på de. De ønsker å finne ut av hvordan den kunne vokse så raskt som den gjorde.

Til tross for den enorme størrelsen er ikke dette den største eggstokktumoren som har blitt registrert. Tilbake i 1991 fikk en kvinne fjernet en svulst på 137 kg fra eggstokkene sine, etter at hun hadde vært sengeliggende i to år som følge av den stadig voksende svulsten.