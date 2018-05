Se hvordan Manchester United ble slått 1-0 av Brighton i videovinduet øverst!

Marcus Rashford har bare startet to ligakamper siden nyttår, og Manchester United-manager José Mourinho har fått kritikk for manglende bruk av unggutten.

Rashford fikk en ny sjanse fra start mot Brighton, men 20-åringen gikk målløs av banen i et skuffende 0-1-nederlag. Etter kampen var manager José Mourinho kritisk til hva han fikk se av vikarene. Han hadde gjort seks endringer på laget.

Det er blitt spekulert i om Rashford har gått lei av rollen som joker, og at han kan ha best av å utvikle seg i en annen klubb enn United. Ni spillere som er født i samme år eller senere enn Rashford har fått flere kamper enn United-spissen denne sesongen.

– Men han spiller for et av de beste lagene, vi må ikke glemme det. Mange av de andre som er født i 1997 eller senere har flere antall kamper, men du må ta utgangspunkt i at han spiller for en av de største klubbene i Europa. Da er det ikke snakk om lite spilletid, mener Petter Myhre.

Liverpool-duoen Trent Alexander-Arnold og Joe Gomez og Manchester City-spiss Gabriel Jesus er de eneste hos topplagene med flere kamper.

– Vi har med rette skrytt mye av Rashford. Han er det vi ønsker av en ung spiller. Han er fryktløs, buser på og synes det er fantastisk gøy å spille fotball. Mange blir fort preget, for de skal levere mot ekstremt gode fotballspillere foran så mange tilskuere, TV-seere og media, men Rashford har noe ekstra som gjør at det hele tiden blir snakk om ham, sier Myhre.

Bak Lukaku i spisskøen

Rashford fikk sitt store gjennombrudd under Louis van Gaal for to år siden. Før forrige sesong hentet José Mourinho inn Zlatan Ibrahimovic. Denne sesongen har Rashford havnet i skyggen av Romelu Lukaku.

– Lukaku har stoppet litt av utviklingen hans. Det ble brukt mye penger på en av verdens beste spisser, og han har spilt hver kamp. I tillegg kom Alexis Sánchez inn i januar, sier TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley.​

Den tidligere West Ham- og Manchester City-angriperen minner om at Rashford var ukjent frem til han fikk sitt gjennombrudd for to år siden.

– Det har vært en vanskelig sesong for han. Han har scoret, men blitt så satt ut av laget. Da er det vanskelig å komme inn i rytmen, sier Morley.

– Vil se ham mer i midten

TV 2s eksperter mener imidlertid Rashford gjør det klokt i å bli der han er.

– Hadde han gått til Newcastle eller en annen middelhavsfarer, hadde han startet hver kamp, sannsynligvis som midtspiss. Det hadde isolert sett gitt ham masse. Nå spiller han mye på kant, men samtidig er han omgitt av de beste. Jeg skjønner at Mourinho ikke vil leie ham ut, for han han en ekstremt viktig oppgave uavhengig om han ikke starter alle kampene, sier Myhre.

– Først trenger han å finne den posisjonen han skal spille. At han jobber hardt og føler spillere defensivt gjør at Mourinho gjerne bruker ham på kanten, men vi vil se mer av ham i midten. Jeg tror ikke et utlån er en god løsning, for i Manchester United er han i en de beste klubbene. Han har fått mye spilletid, men ikke så mange kamper fra start, sier Trevor Morley.

Romelu Lukaku mistet kampen mot Brighton med en ankelskade, men José Mourinho uttalte på torsdagens pressekonferanse at han håper å ha den store belgieren klar til finalen i FA-cupen mot Chelsea lørdag 19. mai.