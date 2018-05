Brighton - Manchester United 1-0

Brighton blir å finne i Premier League også neste sesong etter å ha slått et blodfattig Manchester United 1-0 fredag.

Pascal Gross scoret kampens eneste mål etter en times spill. Marcos Rojo så ut til å få klarert på streken, men mållinje-teknologien viste at ballen var inne. Manchester United klarte aldri å svare.

– Det var ikke godt nok. Spillerne presterte ikke på et bra nivå. Når ikke spillerne presterer individuelt, blir det vanskelig å spille godt som et lag. Nå skjønner dere hvorfor noen spiller mer enn andre, sier Manchester United-manager José Mourinho, som gjorde seks endringer på laget før kampen.

– Dere spør alltid om hvorfor Romelu Lukaku spiller, men nå ser dere hvorfor, fortsetter Mourinho, som startet med Marcus Rashford og Anthony Martial i skadefraværet til den store belgieren.

Brighton, som rykket opp før sesongen, går opp på ellevteplass med 40 poeng og er sikret ny Premier League-kontrakt. Ved kampslutt stormet Brighton-fansen banen.

– Chris Hughton har gjort en fantastisk innsats med et begrenset budsjett. Han må være så stolt av seg selv og spillerne, sier TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley.

Manchester United ville med seier vært nærmest sikret andreplassen i ligaen.

De Gea med klasseredninger

Allerede etter to minutters spill jublet Marouane Fellaini for mål etter å ha headet inn et frispark av Marcus Rashford, men belgieren var på feil side av Brighton-forsvaret og fikk målet annullert for offside.

Derfra og ut første omgang var det Brighton som skapte de største sjansene. Etter tjue minutters spill fikk Glenn Murray godt treff utenfor 16-meteren, men David De Gea vartet opp med en god redning.

Manchester Uniteds spanske sisteskanse måtte i aksjon igjen snaut ti minutter senere da José Izquierdo prøvde seg på distanse. De Gea hadde også en viktig inngripen med beina da Pascal Gross forsøkte seg fra skrått hold.

– Det er fantastisk at Manchester United har en så god keeper. Det er strålende å følge ham uke inn og uke ut. Det er vakkert å se på, men det er et tankekors at de må ha kanskje verdens beste keeper i mål for å få såpass mange poeng som de har. Han har altfor mye å gjøre i disse kampene, spesielt når det er en kamp United skaper så lite. Da skal de i hvert fall ikke slippe til så mange sjanser, mente TV 2s ekspert Petter Myhre i pausen.

Centimeterne på Brightons side

Manchester United gikk til garderoben uten et eneste skudd på mål, og med bare én berøring innenfor Brightons 16-meter.

– Det er en kamp det er lettere for Brighton å motivere seg for enn for Manchester United, sa TV 2s fotballkommentator Simen Stamsø Møller.

Manchester United var mer angrepsvillige etter pause, men det var Brighton som var det giftigste laget i starten av andre omgang.

Etter en snau times spill kom Izquierdo til dødlinjen og slo inn til Pascal Gross, som vant hodeduellen og headet mot mål. Marcos Rojo fikk ryddet unna - trodde han, for ballen hadde allerede krysset mållinjen med et par nødvendige centimeter. Craig Pawson blåste for 1-0 til Brighton.

Brighton fikk gode muligheter på overganger etter ledermålet, men klarte ikke å omsette sjansene i scoringer. Midtveis i omgangen satte José Mourinho inn Luke Shaw og Jesse Lingard for Matteo Darmian og Marouane Fellaini. Bare få minutter senere kom Tom McTominay inn for Marcos Rojo.

Manchester United presset Brighton de siste tjue minuttene av kampen, men avslutningene var ikke av god nok kvalitet. Gjestene kom til flere langskudd, men de få som gikk på mål ble tatt av Brighton-målvakt Mathew Ryan.

Like før slutt fikk Jesse Lingard en god sjanse, men skuddet gikk like utenfor. Mer klarte ikke United å skape og dermed kunne Brighton juble for ny Premier League-kontrakt. Det fikk supporterne til å storme banen.