Onsdag kveld rykket politiet i Zuger i Sveits ut til meldinger om et mulig innbrudd.

Da de tok seg inn i leiligheten var det ingen innbruddstyv som tok politiets oppmerksomhet. Derimot fant de det de mener er en hjemmesnekret lab hvor det produseres metaamfetamin.

Nordmannen som eier leiligheten var også tilstede. Han lyste med lommelykt fordi strømmen var gått, ifølge Dagbladet som først omtalte saken.

Nordmannen er nå varetekstfengslet, står det i en pressemelding fra politiet i Zuger.

Lokale medier trekker paralellen til den populære TV-serien «Breaking Bad». Naboer forteller at de har reagert på at nordmannen tidligere har eid flere luksusbiler, men at han angivelig måtte kvitte seg med en på grunn av gjeldsproblemer.

Politiet måtte evakuere bygningen mens de fjernet stoffet. I slike laboratorier produseres eksplosive stoffer, og alle måtte ut i de ni timene det tok politiet å fjerne alle bevismaterialene.

– Vi er i kontakt med politiet i Norge, sier pressetalsmann for politiet i Zug, Frank Kleiner, til Dagbladet.