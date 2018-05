Det europeiske fotballforbundet (UEFA) opplyste fredag at Pallotta er anklaget for upassende oppførsel, noe Roma-presidenten selv skjønner lite av.

– Jeg er overrasket over at det blir åpnet disiplinærsak. For meg er det UEFAs oppførsel som er upassende. Hva jeg tenker om saken? Jeg dør av latter, sa den Pallotta ifølge det italienske nyhetsbyrået ANSA.

Pallotta raste etter at han mente flere dommeravgjørelser gikk mot Roma i semifinalen mot Liverpool onsdag.

​Se hvordan Liverpool tok seg til finalen på bekostning av Roma i Sportsnyhetene øverst!

Blant annet mente han Roma skulle hatt straffe da Liverpool-forsvarer Trent Alexander-Arnold stanset ballen med hånden innenfor sekstenmeteren i onsdagens kamp.

– Direkte pinlig!

Roma-presidenten utfordret også UEFA til å raskest mulig innføre videodømming på nøkkelsituasjoner «for å unngå at kampene utviklet seg til å bli en vits som på onsdag».

– Det er helt klart at VAR må innføres i Champions League, for man kan ikke la slike ting som skjedde i kampen onsdag skje. Alle kan se det selv. Stephan El Shaarawy var ikke offside i det 49. minutt, og ble felt av keeperen. I det 63. minutt var det hands, noe alle på banen så. Og i det 67. minutt ble Schick felt i boksen, tordnet Roma-sjefen til flere medier etter Romas 4-2-seier over Liverpool i returkampen.

– Jeg vet at det ikke er lett å være dommer, men det er direkte pinlig at vi (Roma) ryker ut sammenlagt etter slike episoder, fortsatte han.

Får eventuell straff 31. mai

UEFAs disiplinærkomité vil ta stilling til saken 31. mai.

Liverpool vant sammenlagt 7-6 i semifinaleoppgjøret mot den italienske hovedstadsklubben, og tok seg til mesterligafinale 26. mai. Der møter Liverpool den spanske giganten Real Madrid.

