– Vi er rystet over at dette kan skje, sier sønnen Almar Hansen til TV 2.

90 år gamle Ella Moen lå på det siste på Lødingen sykehjem i Nordland da hun skal ha blitt utsatt for vold av en pleier som jobbet ved sykehjemmet. Hendelsen skjedde i april.

Ifølge Hansen skal pleieren ha tatt kvelertak på moren. Han fikk ikke vite om hendelsen før det hadde gått et halvt døgn.

– Jeg reagerte med sinne og frustrasjon. Jeg får ikke vite det før et halvt døgn etterpå. Det er manko på rutiner i kommunen vår, sier Hansen.

Pleieren skal ifølge Hansen ha blitt overrasket av et vitne som kom inn i rommet mens han hadde kvelertak på moren.

Bekrefter siktelse

Politiet forsøker å finne ut av hva som skjedde, men bekrefter at de har siktet en mannlig pleier for vold.

– Vi fikk en melding om at en ansatt skulle ha gjort noe fysisk overfor en beboer på sykehjemmet, sier politioverkonstabel Anne Margrethe Kleczka i Nordland politidistrikt til NRK.

Pleieren ble pågrepet og er avhørt.

– Siktede har forklart seg om hendelsen, og benekter å ha gjort noe straffbart. Han erkjenner ikke straffskyld for det han er anklaget for, sier hun.

Et vitne til hendelsen opplevde imidlertid situasjonen annerledes.

DØD: Ella Moen (90) skal få dager før hun døde ha blitt utsatt for vold av en pleier ved Lødingen sykehjem. Foto: Privat

– Vitnet oppfattet det som at pasienten ble utsatt for noe straffbart. Det går på at det skal ha blitt utøvd en kroppskrenkelse mot pasienten, som da ligger til sengs, sier politioverkonstabelen.

Siktede har tidligere vært anmeldt for vold mot en person på sykehjemmet.

– Denne saken ligger flere år tilbake i tid, og ble henlagt på bevisets stilling. Han har derfor ikke vært straffet for vold tidligere, sier hun.

– Skulle ikke vært i jobb

Familien har nylig tatt farvel med Ella Moen fra Lødingen kirke. Men Hansen sier at det som har skjedd går på verdigheten løs.

– Det er verdigheten man har i den siste fasen av livet, den fasen der en familie skal sørge. Man skal ikke trenge å oppleve noe slikt i siste livsfase, verken moren min eller oss pårørende, sier han.

Sønnen Almar Hansen har lite til overs for hvordan kommunen har håndtert hendelsen.

– Det har vært tidligere avvik på mannen, og da burde han ikke ha vært i denne type jobb. Tidligere avvik har ikke blitt tatt på alvor av kommunen. Jeg håper kommunen selv tar tak i dette og rydder opp, sier Hansen.

– Ikke i tjeneste

Rådmann Kjetil Skeie sier til NRK at pleieren har vært ansatt i kommunen i syv-åtte år.

Han beskriver hendelsen som trist, og beklager at de pårørende føler at de ikke har fått god nok hjelp etter det som har skjedd.

– Mannen er inntil videre ikke i tjeneste, så dette tar vi alvorlig. Nå er vi i en kartleggingsfase for å finne ut hva som kunne vært gjort annerledes i kommunen, sier Skeie.