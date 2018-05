«Catch my drift» var en av russebussene som stod i garasjen hvor det brant på Fornebu, onsdag denne uken.

Russebussen var ikke en av dem som ble totalskadd i brannen, men den fikk store varme- og røykskader.

En rute var sprukket, interiøret var smeltet, og jentene bak bussen vSar redd de ikke ville få den tilbake på veien i det hele tatt.

Da bestemte Rune Martinsen seg for å ta grep.

Han eier bussen og leier den ut som russebuss til jentene fra Sandvika. Uten at jentene har visst noe som helst, har han jobbet hardt for å reparere bussen for dem.

Måtte kjøre turbuss

Målet til Martinsen var å overraske «Catch my drift»-jentene med reparert buss, på Landstreffet i Stavanger, som gikk av stabelen fredag.

Jentene reiste fredag av gårde til Landstreffet som planlagt, men på grunn av skadene på russebussen måtte de ta til takke med en turbuss Martinsen hadde ordnet til dem.

De hadde ingen anelse om operasjonen han hadde satt i gang.

Allerede onsdag ble bussen levert på verksted. Da TV 2 snakket med Martinsen fredag var han usikker på om han ville rekke å få den ferdig til å overraske «Catch my drift»-jentene på Landstreffet i helgen.

Det gikk til slutt – på hengende håret – og fredag ettermiddag satte Martinsen seg bak rattet og begynte på veien mot Stavanger.

To busser ble totalskadd og én ble delvis utbrent under en brann på Fornebu onsdag. Foto: Fredrik Hove / Hove Media

– Helt sinnssykt

Rundt klokken ett natt til lørdag kom russebussen frem til Kongeparken, men av sikkerhetshensyn fikk ikke Martinsen kjøre inn på området før lørdag morgen.

Da fikk han endelig overlevert russebussen til en gruppe intetanende og overlykkelige jenter fra Sandvika.

Fredag ettermiddag var "Catch my drift" klar for turen til Stavanger. Foto: Rune Martinsen

– Våre sjåfører sa de hadde en overraskelse til oss, men vi ante ikke hva det var, forteller Thea Munro, en av jentene på «Catch my drift».

Russejentene trodde overraskelsen kunne være at de skulle få møte noen av artistene på Landstreffet. Ingen av dem turte å håpe at bussen skulle være klar allerede.

– Det var helt sinnssykt da den rullet inn her, og det var ikke et tørt øye, sier Munro, som forteller at jentene satt og ventet på å bli hentet, da de så bussen kjøre inn på området.

– Ingen skjønte noen ting. Det var helt sinnssykt, og alle løp til bussen, sier hun.

– Har nesten ikke ord

Martinsen eier tre av bussene som brant i garasjen på Fornebu onsdag, og leier dem ut på langtidskontrakter.

Brannen ble et stort økonomisk tap for Martinsen, som forteller at den siste uken har vært hard.

– Jeg har nesten ikke ord, det er nesten uvirkelig, sier Martinsen til TV 2.

Han forteller at det var viktig for han å gjøre det han kunne for å løse problemet.

– Det var en kjempestor utfordring, ingen verksteder var tilgjengelige. Jeg så ikke helt at dette kunne løse seg, forteller han, og legger til at det var en stor lettelse å overaske jentene med bussen.

En gjeng glade russejenter etter å ha fått tilbake bussen sin. Foto: Rune Martinsen

– En liten byrde har løsnet litt, og nå kan jeg se litt lysere på det hele, forteller han.

Tar det helt ut

Etter brannen på Fornebu fryktet «Catch my drift»-jentene at de ikke ville få bussen tilbake i det hele tatt.

– Men vi kom heldig ut av det i brannen. Bussen fikk skader, men ikke sånn som de andre. At den er klar allerede nå er helt sinnssykt, sier Munro.

Og nå som jentene har bussen sin tilbake, er de ikke i tvil om at resten av russetiden vil bli bra:

– Nå skal vi feire helt fram til 17. mai, nå skal alle ta det helt ut!