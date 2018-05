Forrige uke annonserte Sheriff-kontoret i Sacramento i California at de hadde pågrepet en mistenkt etter en DNA-match på seriemorderen «Golden State Killer».

Joseph DeAngelo (72) ble varetektsfengslet, nesten 40 år etter det siste drapet i en rekke av minst 12.

Nå håper politiet i Vallejo, like utenfor Sacramento, at de endelig skal få avslørt identiteten på seriemorderen «The Zodiac Killer».

Ny DNA-analyse

For to uker siden sendte etterforskerne inn nye DNA-spor til et laboratorium for avansert analyse og målet er nå å gå igjennom DNA-registre for å finne mulige familiemedlemmer til seriemorderen.

En polititegning av gjerningsmannen.

DeAngelo ble tatt ved at politiet lastet opp seriemorderens DNA på en nettside for slektsforskning, hvor folk kan laste opp sitt DNA og spore opp fjerne familiemedlemmer og kartlegge sitt familietre.

– Databasen blir større og større for hvert år. Jo bedre teknologien blir, jo større blir sjansen for at vi finner noe, sier borgermester i Vallejo, Bob Sampayan, en tidligere mordetterforsker i byen til San Fransisco Chronicle.

Etter en årelang etterforskning, klarte politiet å finne frem til DeAngelo. Da de testet hans DNA opp mot morderens, ble det match.

– Om vi får en bra DNA-profil, så har vi det vi trenger for å søke oss bakover. Alt handler om DNA, uten DNA har vi ingenting. Det er en 50 år gammel sak, sier etterforsker Terry Poyser til Sacramento Bee.

Kryptogrammer

«The Zodiac Killer» har vært en av de mest myteomspunnede drapsmennene i USA etter andre verdenskrig.

Ett av brevene som inneholdt en kode til hvor en angivelig bombe skulle være begravet.

Mye på grunn av en rekke kodebrev og postkort som ble sendt politiet og aviser etter drapene. Kun ett av de fire kryptogrammene som ble sendt er definitivt løst av politi og hobbydetektiver.

Flere aviser trykket deler eller hele av kryptogrammene, og svært mange amerikanere forsøkte å løse dem.

I flere brev gjorde han narr av etterforskerne og hevdet at det var langt flere ofre. Ved minst to anledninger sendte han biter av en av drapsofrenes skjorte til politiet.

Politiet er sikre på at han sto bak fem drap på unge par mellom 17 og 29 år på under et år utenfor San Francisco. Drapene fant sted mellom desember 1968 og oktober 1968.

Frimerker

Siden seriemorderen var såpass glad i å skryte av sine gjerninger, sitter politiet på en rekke brev hvor de håper å finne DNA fra spyttet hans bak frimerkene.

​Brevene fra drapsmannen kan du lese her

Brevene begynte ofte med setningen «This is the Zodiac speaking» og fortsatte å komme helt fram til 1974.

Politiet tror gjerningsmannen er død, men listen over mistenkte er lang.

Barneskolelæreren og barneovergriperen Arthur Leigh Allen, som døde 58 år gammel i 1992, står høyt på politiets liste.

– Det var rundt 30 punkter som knyttet ham til etterforskningen, han var en ekstremt intelligent mann, men en avviker, sier Poyser.

En rekke filmer og bøker har blitt laget om «The Zodiac Killer» blant annet stjerneregissøren David Finchers «The Zodiac» fra 2007.

Politiet i Vallejo venter svar på DNA-prøvene innen noen uker.

Kilder: Sacramento Bee, San Francisco Chronicle, TV 2, CNN, FBI, Wikipedia