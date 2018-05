Se Halvorsens velt i videovinduet!

Med snaut hundre kilometer igjen av den andre etappen av Tour de Yorkshire gikk Kristoffer Halvorsen i bakken. 22-åringen tok av seg hjelmen og blødde fra hodet.

Da så det ut til at fireetappersrittet var over for Halvorsen, men den unge Team Sky-rytteren fra Kristiansand fortsatte og kjempet seg tilbake til hovedfeltet.

– Det er i pluss i boken for å komme seg opp igjen og gjøre en jobb for de andre gutta, sa TV 2s Christian Paasche.

– Det bygger ryggrad og viser at han kan stå i stormen. Til tross for velt og smerter, klarer han likevel å fortsette. Det blir lagt merke til i laget, kommenterte TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

Dansk knockout

Avslutningen inn til Ilkley ble som ventet for hard for Halvorsen, som måtte gi slipp i Old Pool Bank.

Magnus Cort Nielsen leverte en sterk avslutning og parkerte forhåndsfavoritt Greg van Avermaet i kampen om seieren på etappen.

– Den fantastiske danske sesongen fortsetter. Det var helt i grenseland av hva Magnus Cort Nielsen kan tåle, men han slo knockout på storstjernene Greg van Avermaet og Serge Pauwels, kommenterte Christian Paasche.

Halvorsen og rittets andre nordmann, Astanas Truls Korsæth, satt i en gruppe som kom inn nesten ti minutter etter den danske triumfatoren.

– Vi hadde ikke trodd «Doffen» skulle fullføre, slik han så ut en stund. Han trenger konkurranser nå, kommenterte TV 2-ekspert Mads Kaggestad.

– Ordentlig ille

Kristoffer Halvorsen så ut til å være den eneste som var involvert i velten.

– Det har gått ordentlig ille. Han startet sesongen med brudd i hånden i januar. I det hele tatt har vært en tung vårsesong for «Doffen» i sin debutsesong i Sky. Det så ikke godt ut, sa TV 2-kommentator Paasche.

– Da spørs det om Doffen kommer til mål etter det, fortsatte Kaggestad.

Halvorsen klarte å fortsette, men så heldig var ikke BMC-rytter Tom Bohli, som var en av flere ryttere som kolliderte i autovernet tidlig i rittet. Sveitseren måtte bryte, og BMC tvitret at de kommer tilbake med mer om omfanget.​

Astana-rytter Truls Korsæth, som var i bakken på torsdagens åpningsetappe, var aktivt med fra start og forsøkte å komme med i brudd uten å lykkes.

Se tredje etappe av Tour de Yorkshire på TV 2 Sumo lørdag fra kl. 14.05.