Camilla Kjerrgård og vennene hennes fikk en skremmende opplevelse natt til 1. mai.

Mens de var ute på russefest, kom noen ukjente voksne menn og forsøkte å presse seg inn i russebussen deres. De ble kastet ut, men russen mener mennene har klart å putte dop i drikken deres, før de forsvant.

Kollapset etter ti minutter

Russen har forklart at åtte jenter kollapset. De ble liggende på bakken med kramper og fråde rundt munnen.

Det gikk aller verst ut over Camilla. Hun drakk tre cider, og husker ikke noe mer før hun våknet opp hos legevakten.

– Jeg drakk to rusbrus og litt punsj. Det gikk ikke mer enn ti minutter, så kollapset jeg, sier Camilla til TV 2.

Sluttet å puste

Camilla lå livløs på bakken. Etter et kvarter sluttet hun å puste, og hun fikk livreddende førstehjelp på stedet. Vennene hennes fryktet at hun skulle dø før ambulansen kom.

– Vi skjønte at det dreide seg om noe som ikke hadde noe med alkohol å gjøre, sier venninnene hennes.

På rusakutten måtte Camillas foreldre insistere på å få tatt blodprøver. De viste at hun hadde lite alkohol i seg, men blodtrykket var utslag på av GHB og et stoff som ikke var på rusakuttens dopingliste. Det var trolig det fryktede «elefantdopet».

Russen i Bergen mistenker at langerne tester dopet sitt på russen som er ute for å feste, og mange er livredde etter tirsdagens hendelse.

Dødelig dop

«Elefantdopet» er et ekstremt farlig stoff som har ført til mange dødsfall. Stoffet kommer i både pille-, spray- og pulverform, og anslås å være 10.000 ganger sterkere enn morfin. I fjor døde en 15 år gammel gutt fra Oslo etter å ha fått i seg stoffet.

Denne helgen samles russ på landstreff på Lillehammer og i Stavanger. Russevennene er spesielt glad for at Camilla er med. Hun lover å ta det med ro, og flyr hjem om det blir for mye for henne.

Camilla ber all russ passe ekstra godt på hverandre når de er på fest. Hun ber også foreldre om å være tilgjengelige, for hun frykter flere vil oppleve det samme som henne.

20 pågrepet

Politiet i Hordaland har økt fokus på ungdom nå i russetiden.

– De siste ukene har vi pågrepet 20 personer som vi mistenker hadde planer om å selge narkotika til russ eller ungdom, sier politiinspektør Are Sangolt, til TV 2.

De har arrestert to personer på bakgrunn av russens beskrivelser, men utelukker ikke at flere har som mål å spre dop til russen. Politiet oppfordrer alle som mistenker at de har fått i seg dop ufrivillig om å anmelde saken.