Mercedes lanserte nylig en helt ny utgave av sin legendariske SUV Geländewagen, eller G-Klasse, som den heter nå.

Mange venter nå i spenning. For vil den komme som to-seters varebil med grønne skilter?

Dette med nyttekjøretøyer er både stort og viktig for Mercedes. De tilbyr jo alt fra store vogntog, via busser og til små varebiler.

Vi kan nå også bekrefte at den helt nye G-Klasse også kan leveres som to-seters varebil. Den nyheten er det garantert mange entreprenører, håndverkere etc. som blir glade for.

De siste seks årene har det blitt solgt 57 Mercedes G-Klasser her til lands. Av disse har 54 vært varebiler.

Med den helt nye modellen er det ventet at salgsvolumet av bilen vil øke betraktelig. Selv om flere også vil kjøpe personbilutgaven, er unektelig varebilutgaven viktig.

Vi var på lanseringen. Les mer her:

En skillevegg bak forstene reduserer prisen med inntil 675.000 kroner på varebilen kontra personbilen.

Differanse på 675.000 kroner

Akkurat hvor stort varerommet vil bli er ikke helt klart ennå, men som personbil med nedslått baksete rommer en G-Klasse personbil 2.126 liter i bagasjerommet. Det vi nok ikke bli mye mindre på varebilen.

Dessuten kan den trekke tilhenger på inntil 3.500 kilo.

Store besparelser til tross, noen billig varebil er ikke Mercedes G-Klasse.

Enn så lenge finnes nye G-Klasse i to varianter: Som G 500 med V8 bensinmotor på 422 hestekrefter får den varebil-pris på 1.397.900 kroner.

Topputgaven AMG G 63 har samme motor som supersportsbilen AMG GT R, en V8 biturbo på hele 585 hestekrefter. Denne får en pris på 1.857.900.

Det gir en besparelse på hele 675.000 kroner i forhold til personbilen.

Samtlige av AMG-bilene som ble solgt av forrige generasjon G-Klasse ble registrert som varebiler.

Den norske importøren gjør oppmerksom på at avgiftene er foreløpige beregninger, inntil endelig typegodkjenning foreligger.

