Yaya Touré kom til Manchester City etter tre sesonger i den spanske gigantklubben Barcelona i 2010. Midtbanespilleren vant Premier League både i 2011/12-sesongen, 2013/14-sesongen og denne sesongen med klubben.

Han har dessuten bidratt til et FA-cuptrofé og to ligacuppokaler i løpet av sine åtte sesonger på Etihad.

– En nøkkelspiller for klubben

Etter over 229 kamper og 59 mål i Premier League forlater nå Touré Manchester City ved sesongslutt. Det bekrefter manager Pep Guardiola.

– Yaya kommer ikke til å bli værende neste sesong. I kampen på søndag vil vi ha fokus på å vinne og på Yaya. Vi ønsker å vinne kampen for ham. Yaya kom hit da klubben var i starten på sin reise. Vi er her i dag på grunn av det han har gjort. Han har vært en nøkkelspiller for klubben under både Roberto Mancini og Manuel Pellegrini, sier Guardiola på fredagens pressekonferanse.

Totalt har Touré scoret 79 mål og notert seg for 50 målgivende pasninger på 315 kamper i alle turneringer for Manchester City. Det har ifølge lokalavisen Manchester Evening News sørget for at 34-åringen har sikret seg legendestatus på Etihad.

Vil forsvare Premier League-tittelen

Guardiola har allerede startet planleggingen av neste sesong. Målet er å forsvare Premier League-tittelen.

– Når du er mester så har du mer mot. Tittelen tilhører oss nå. Neste sesong starter vi må på null, og ting ser bra ut. Vi ønsker å bli enda bedre neste sesong. Vi starter på nytt. Men vi har vist gode tegn, mener han.

Manchester City-sjefen bekrefter samtidig at Sergio Agüero, som for tiden er skadet, rekker VM i Russland for Argentina.

– Jeg har snakket med legene. Sergio er OK. Han vil spille i VM, varsler Guardiola.