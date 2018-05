For omlag en måned siden ble Blomqvist kunsthandel i Oslo kontaktet av en person som ønsket å selge et maleri av en naken, ung kvinne.

«Svart-Anna» heter maleriet, som ble malt av Hans Heyerdahl i 1886, og det representerer et helt spesielt stykke norsk historie.

Man regner med at det hang i fengselscellen til forfatter Hans Jæger på slutten av 1800-tallet, men i ettertid har det vært som forduftet fra jordens overflate.

Ingen har egentlig visst om det faktisk har eksistert.

Fredag ble det vist frem for offentligheten for første gang på 132 år.

Ukjent for offentligheten

«Svart-Anna» ble vist frem i forbindelse med lanseringen av en samling av Hans Jægers tekster.

Kunsthistoriker Ellef Prestsæter, som har samlet tekstene sammen med kunstner Anders Nordby, understreker at noen må vite hvor maleriet har vært i over hundre år.

Personen som leverte maleriet til Blomqvist, har fått det i arv. Erlend Hammer fra Blomqvist kunsthandel, forteller at den tidligere eieren antakeligvis ikke har vært klar over maleriets spesielle historie, eller hvordan det havnet i familien.

8. mai skal maleriet auksjoneres bort.

– Da kan det hende at det forsvinner igjen. Dette er som en sjelden solformørkelse, hvor noe kommer til syne hvert 140. år. Gjennom Jægers tekst i «Impressionisten» (tidsskrift utgitt av Hans Jæger og Christian Krohg, journ.anm.) ble maleriet registrert i offentligheten i 1886, og så blir det synlig i to timer i kveld, sier Prestsæter til TV 2 fredag.​

Prisantydningen på maleriet er satt til 200.000 - 250.000 kroner.

– Det kan hende at det var litt beskjedent, for det er en historie som veldig mange er opptatt av, og som gir en merverdi til bildet, sier Gunnar Krogh-Hansen fra Blomqvist kunsthandel.

Fengslet for usedelighet

Det er nemlig ikke en hvilken som helst historie som skjuler seg bak Heyerdahls maleri.

I 1886 publiserte Hans Jæger boken «Fra Kristiania-bohêmen», hvor han blant annet skrev om prostitusjon og det som ble ansett som usømmelig, uanstendig oppførsel. Det førte til at han dømt og fengslet for krenkelse av bluferdighet og sedelighet.

– Da han skulle sone for usedelighet for boken «Fra Kristiania-bohêmen», fikk han lov til å ta med seg et skrivebord og kunst på cellen, forteller kunstekspert Erlend Hammer fra Blomqvist kunsthandel.

Senere skrev Jæger at noe av det siste han gjorde før han skulle sone, var å hente et maleri av Hans Heyerdahl, som viste modellen Sorte Anna.

– For en drøy måned siden fikk vi inn dette maleriet, og teorien er at det kan være maleriet han hadde på cellen, forteller Hammer.

Mulig prostituert

Identiteten til «Sorte Anna», som ble brukt som modell av flere malere på 1800-tallet er fortsatt ukjent, men man antar at hun var prostituert.​​

​Det henger blant annet et maleri av henne på Nasjonalgalleriet, men det bildet stemmer ikke overens med hvordan Jæger beskriver maleriet i sin tekst fra oppholdet i fengselet.

– Det er et par detaljer som ikke stemmer. Blant annet er det datert til 1887, som er året etter at Jæger sonet, påpeker Ellef Prestsæter.

Dermed har man trodd – men aldri visst helt sikkert – at det fantes et annet maleri av Sorte Anna, et som var skjult fra offentligheten.​

Kan forsvinne fra offentligheten igjen

To ting gjør at man kan være temmelig sikker på at maleriet som ble vist frem fredag, er det samme som hang i cellen til Jæger.

– Årstallet og posituren til modellen stemmer. Hun sitter så du ser ryggen hennes, og Jæger beskriver nettopp ryggen hennes, forteller Prestsæter.

Erlend Hammer fra Blomqvist kunsthandel påpeker at man ikke kan være hundre prosent sikker på at dette er Jægers fengselsbilde, men nå kan det altså se ut som om det endelig har kommet tilbake til offentligheten – for en stakket stund.

Tirsdag skal maleriet auksjoneres bort, og Hammer forteller at det har vært stor interesse for bildet.

Hvem som vil ende med å kjøpe det er usikkert, og det kan hende at maleriet igjen havner hos en privat person. I så fall vil Blomqvist nå ha oversikt over hvor maleriet befinner seg, men «Svart-Anna» kan bli borte fra offentlighetens skue – igjen.