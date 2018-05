Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hallai Benny. Jeg vurderer å kjøpe min første bil ganske snart. Volkswagen Scirocco er en bil jeg sett en del på og som jeg kunne tenke meg. Har du noen noen gode tips og råd til om denne bilen?

Heisann – alltid morsomt og spennende å kjøpe sin første bil. Men det kan også være litt skummelt...

VW Scirocco er definitivt en både litt kul og morsom bil. Nå får du de billigste til under 100.000 kroner også.

Scirocco er en lekker, tredørs morobil. Akkurat som første generasjon Scirocco er den basert på plattformen til Golf, som den deler motorer og en del andre komponenter med

Bilen er en såkalt 2+2, og to voksne sitter bra foran, mens baksetene er mest egnet for barn

Til tross for at Scirocco har samme akselavstand som Golf fra samme tid, oppleves Sciroccoen annerledes. Jeg tror mye av grunnen til det er at den er både litt lengre, litt bredere og ikke minst hele 9,5 centimeter lavere. Det gir presise og litt lekne kjøreegenskaper, det trauste opphavet til tross. Så langt er alt vel...

Så var det dette med motorisering da. En litt sporty bil som denne bør jo helst ha en bensinmotor. Det passer liksom biltypen best. Aller helst ville jeg anbefalt TSI 1,4-literen på 160 hestekrefter. Den har både turbo og kompressorer, er morsom og passer bilen fint. Om den er i orden. Den finnes også i en 122-hesters utgave.

VW Golf GTI: Nå er "sosse-tralla" fra 80-tallet veteranbil

VW Scirocco bygger på samme lest som VW Golf

Reparasjonskostnader på det samme som bilen koster

Men dessverre har det vært veldig mye kluss med disse motorene, både 1,2- og 1,4-literene. Motorer som for øvrig finnes i mange biler, slik som VW Polo, Golf, Passat og Tiguan samt i Audi A1 og A3 og Skoda Fabia, Yeti og Octavia.

Det er registerkjedet som er roten til det vonde her. Det som skjer, er at kjedet etter en tid blir noe strukket. En hydraulisk strammer skal spenne kjedet slik at dette ikke blir noe problem. Men denne strammeren er en svakhet i disse motorene og det har skjedd mer enn én gang at selve registerkjedet har røket. Da snakker vi fullt havari med ventiler i stempeltoppene og motorbytte som løsning. Noe som fort kommer opp i 100.000 kroner. Altså det samme som du må betale for en slik bil nå.

I USA kjørte VW en tilbakekallings-kampanje på dette da problemet ble oppdaget, men ikke i Europa. Mange biler har havarert – og flere kommer det til å bli...

Det er heller ikke så lett å oppdage dette før det er for sent. Men rakling fra motoren ved kaldstart er et typisk symptom på at noe er galt.

Mange har allerede fått ny motor også, men sjekk nøye hva som er gjort og ikke gjort. Før du kjøper.

En motor til besvær. I USA tok VW tak i problemene. I Europa og Norge må kundene selv ta støyten og den er ikke billig...

Derfor er kanskje en 2,0 TDI-motor det smarteste valget – tross alt. Men bensinmotor er det klar vanligste motoralternativet her.

Biler med DSG-automatgirkasse kan også bety kostbart trøbbel på litt eldre VW. Men akkurat denne bilen mener jeg kler en manuell girkasse.

Noe hjulstøy forekommer innvendig, slik det ofte gjør på VW.

Ut over det har ikke bilene noen store svakheter, men obligatoriske ting som service-historikk, bremser, forstilling, hjuloppheng og dekk bør også sees over. En noenlunde fersk EU-kontroll er heller ikke feil. Det handler rett og slett om å lete opp en fin bil, i god teknisk stand.



