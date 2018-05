Fredag fra kl. 20.30: Se Brighton – Manchester United

Arsene Wenger, som fikk en trist sorti i Europa da Atletico Madrid sendte Arsenal ut av Europaligaen torsdag, gir seg som kjent som manager på Emirates etter 22 år som manager for London-klubben.

Foreløpig er det uklart hvem som kommer til å erstatte den 68 år gamle franskmannen som manager for Arsenal.

En av kandidatene som er blitt nevnt som en potensiell etterfølger for Wenger i britiske medier er José Mourinhos mangeårige assistentmanager Rui Faria.

Mourinho legger noe overraskende ikke skjul på at han håper at Faria er en kandidat til jobben som ny sjef for Arsenal.

– Jeg sier det fordi han ikke bare er min assistant, men også min venn. Om han en dag får muligheten til en stor trenerjobb, så vil jeg hjelpe ham å pakke kofferten og ønske ham alt hell og lykke, sier Mourinho, ifølge

42 år gamle Faria har vært Mourinhos assistentmanager i bade Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid og nå i Manchester United.

– Jeg møtte Rui Faria da han bare var en ungdom, og vi har jobbet sammen i 18 år. Han er både en god venn og min assistent. Dersom han en gang overtar Arsenal vil jeg bli veldig glad, fastslår Mourinho.

Mikel Arteta, Patrick Vieira, Zeljko Buvac, Luis Enrique, Thomas Tuchel og Massimiliano Allegri er blant de andre navnene som er blitt nevnt som en mulig etterfølger for Arsene Wenger i Arsenal.

