De er fremtiden til norsk fotball, og fredag åpnet de EM med 0-0 mot en av mesterskapets favoritter; Portugal.

G17-landslaget imponerte også i kvalifiseringen til EM. Der ble det blant annet seier mot Sverige og Skotland, og uavgjort mot stormakten Tyskland.

Nå ligger alle muligheter åpne, før gruppespillet forsetter mot Sverige på mandag.

– Spillere har blitt sendt hjem

Mathias Kjølø er en av dem som kan ta G17-landslaget til EM-triumf.

– Det er alltid stort å spille for landslaget og ha flagget på brystet. Så jeg tenker det blir veldig spennende. Vi har en ok gruppe, og jeg tror vi har en god mulighet til å komme videre, sier han til TV 2.

16-åringen er én av tre spillere som allerede har valgt å reise til utlandet for å utvikle seg. Det mener han var et riktig valg.

– Jeg flyttet til Nederland i august, og signerte en treårs-kontrakt med PSV Eindhoven. Jeg trives veldig godt, og føler at jeg har en spennende tid foran meg i klubben. Det er en klubb som utvikler gode spillere, og den spillertypen jeg er. Frem til nå har jeg følt at det har vært veldig bra for meg, mener han.

Samtidig legger han ikke skjul på at treningshverdagen er tøff.

– Vi trener alle dager unntatt to dager. Jeg trener to ganger i uken med U19-laget deres og resten med U17. Det har vært et par ganger der det har vært store diskusjoner mellom spillere og treneren, og noen ganger har spillere blitt sendt hjem. Så om man ikke har fokus på trening, risikerer man å bli sendt av banen, forteller Kjølø.

– Det er slåssing på trening

Kornelius Normann Hansen er en annen av G17-gutta som har valgt å reise tidlig ut. Han spiller til daglig både for U18, og U23-laget til Southampton.

Akademiet i Southampton er kjent for å fostre opp store stjerner som blant andre Gareth Bale, Adam Lallana og Alexander Oxlade-Chamberlain.

– Det er jo egentlig akkurat det samme, selv om jeg spiller i Norge eller i England. Det er bare å spille fotball, og kose seg med ballen i bena, sier Hansen.

Men konkurransen er også beinhard i Southampton.

– Det er slåssing på trening. Fotball er jo livet, det er det du lever av. Så hvis det ikke går bra en dag blir du jo sinna, innrømmer han.

– Hvor mye lidenskap har du for sporten?

– Det er alt da. Det er jo det jeg drømmer om, å spille i en av de fire beste klubbene i Premier League er det jeg vil mest her i verden, understreker han.

Thomas Rekdal er et annet stort fotballtalent, men som til motsetning med sine lagkamerater bygger karriéren hjemme i Norge. Han spiller til daglig i Fredrikstad, og bærer kapteinsbindet for Norge under EM.

– Akkurat nå drømmer jeg om å vinne EM. Selvfølgelig skal vi ha den drømmen, selv om målet først og fremst er å videre til sluttspillet. Så håper jeg at jeg selv kan bidra sterkt til at vi går videre. Ellers er min største drøm å spille på A-landslaget en dag, sier Rekdal - som er nevø av Kjetil Rekdal.

EM-gruppen til G17:

Norge - Sverige, mandag 7. mai

Norge - Slovenia, torsdag 10. mai

De to beste fra hver av de fire gruppene går videre til kvartfinalene, som spilles søndag 13. mai.