Det skriver nederlandske AD.

Åge Hareides assistenttrener på det danske landslaget sa før rettsaken at handlingene til kvinnen hadde preget ham sterkt.

– Det har vært en voldsom periode det siste året, som har vært forferdelig stressende for meg om min familie. Jeg håper på å kunne legge dette bak meg etter at dommen er avsagt, sa Jon Dahl Tomasson.

Under rettsaken kom det frem at kvinnen angivelig skulle ha utgitt seg for å være Jon Dahl Tomassons forlovede. Det skal blant annet ha skjedd på sosiale medier og Instagram, og overfor kvinnens kollegaer, skriver danske BT.

STALKET: Danmarks tidligere landslagsspiller Jon Dahl Tomasson. Foto: Diether Endlicher

Hun skal samtidig ha påstått overfor sine kollegaer at hun var den ekte moren til Jon Dahl Tomassons to barn, som treneren har med samboeren Line Kongsgaard.

Ble frikjent

Den 29 år gamle kvinnen fra Eindhoven skal dessuten hun var gravid med enda et barn, og det ble fremlagt påstander om at den siktede kvinnen ville forgifte Jon Dahl Tomassons samboer Line Kongsgaard.

Kvinnen ble imidlertid frikjent i retten torsdag ettermiddag, melder AD.

Retten i Rotterdam ga som begrunnelse at den 29 år gamle kvinnens handlinger ikke var tilstrekkelige nok til at hun kunne blitt dømt for stalking. AD skriver videre at retten heller ikke fant det bevist at Jon Dahl Tomasson og hans familie visste om kvinnens fantasier.

Kvinnen forklarte i retten at det hele startet som en spøk, men senere utviklet seg til å bli en ren besettelse for henne. AD har vært i kontakt med den 29 år gamle tiltalte kvinnens arbeidsgiver, som opplyser at personen har fått sparken fra jobben med umiddelbar virkning på grunn av handlingene.

Lang og innholdsrik karriere

Jon Dahl Tomasson har en lang og innholdsrik fotballkarriere å se tilbake på. Han har spilt for klubber som Heerenveen, Newcastle, Feyenoord, AC Milan, VfB Stuttgart og Villarreal, og fikk med seg 112 landskamper og 52 mål for Danmark.

41-åringen har vært assistenttrener for Danmarks landslag siden 2016.