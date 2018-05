David Goodall er en anerkjent kreftforsker og professor fra Australia, som har levd et langt og innholdsrikt liv

I en alder av 104 år, har han ingen livstruende sykdommer, men allikevel ønsker han mest av alt å dø.

Finner ikke mening med livet

– Jeg er lei meg for at jeg har blitt så gammel. Jeg er ikke lykkelig, jeg vil dø. Det er egentlig ikke trist, men det er trist hvis man blir forhindret, har han uttalt til Australske ABC.

Han sier selv at livskvaliteten hans har blitt veldig dårlig det siste året. Han klarer ikke gjøre noe, og han har ikke lenger noen mening med livet. Han ønsker å avsluttet livet gjennom eutanasi.

Eutonasi kalles som regel for assistert selvmord, eller aktiv dødshjelp, og betyr at man får hjelp av lege til å avslutte sitt eget liv med en dødelig dose medisin.

Reiser til Sveits

Assistert selvmord er ikke lov i Australia. Goodall, har derfor bestemt seg for å reise til Sveits, som er det eneste landet som tillater aktiv dødshjelp til utenlandske borgere.

David Goodalls støttespillere fryktet at australske myndigheter skulle hindre ham i å reise, men onsdag dro han fra Perth i retning Paris, vis Singapore.

På flyplassen tok han avskjed med familie og venner.

– Jeg er lei meg for at jeg må reise til Sveits for å få gjennomført det, var det eneste han ønsket å si til Australsk presse som var til stede.

Fakta om aktiv dødshjelp I Norge er aktiv dødshjelp forbudt. Straffeloven §233 fastslår at den som forvolder en annens død eller medvirker til dette, straffes med fengsel i minst åtte år. Straffen kan nedsettes dersom den drepte samtykket.

Aktiv dødshjelp er tillatt i Belgia, Nederland, Luxembourg, Sveits, Tyskland og fem delstater i USA.

Sveits har flere klinikker som assisterer med dødshjelp, og er det eneste landet som tillater assistert selvmord til utenlandske statsborgere.

Ifølge «Foreningen en verdig død» velger fem nordmenn årlig å avslutte livet sitt i Sveits. En undersøkelse utført av TNS Gallup for TV 2 i 2015 viste at et flertall av befolkningen mener aktiv dødshjelp bør tillates.

Han ønsker å besøke familie i Frankrike før han drar til Sveits for å dø 10. mai.

Anerkjent forsker

Goodall har både barn og flere barnebarn. Han har hele tre doktorgrader, og fikk Australias ordensmedalje i en alder av 101. Inntil 2016 jobbet han på University i Perth, og tok to busser og ett tog fire ganger i uke for å komme til kontoret.

Et fall på soverommet for en måned siden var begynnelsen på slutten. Han ble liggende på gulvet i to dager før noen fant ham. Han fikk pålegg om å ikke bruke kollektivtrafikk, eller gå alene over veien. Etter dette gikk hans fysiske form raskt nedover, har hans datter, Karen Goodall-Smith forklart.

– Han har hatt hobbyen sin som jobb, og det er nok dette som har holdt ham i live så lenge. Uten jobben finner han ingen mening lenger, sier hun til ABC.

Familien støtter David i avgjørelsen.

– Han har ingen kontroll på kroppen, livet eller øynene. Han har levd et godt liv i 104 år. Uansett hva som skjer, må dette valget være hans, sier Karen Goodall-Smith.