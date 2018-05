Det fremgår av dommen fra Oslo tingrett.

Som TV 2 fortalte i januar i år, mente politiet at den doping- og narkotikatiltalte mannen lurte til seg to bilder fra et ran ved å si til en politibetjent at han jobbet i oslopolitiets seksjon for organisert kriminalitet.

Selv hevdet han at han ønsket å hjelpe politiet med å løse en sak, og Oslo tingrett frafalt tiltalen.

– Min klient er glad for frifinnelsen. Han ville bare hjelpe til med å løse en ranssak som en god samfunnsborger. Neste gang ringer han nok Åsted Norge i stedet, sier forsvarer og fast paneldeltaker i TV 2s krimprogram, John Christian Elden, til TV 2.

– I denne saken var det nok heller politiet som kom for nær brudd på sin taushetsplikt ved å gi opplysninger til en de trodde var politimann, enn min klient som offentlig utga seg for å være politimann. Det var helt på det rene at han bare var i samtale med politiet på et lukket rom på Oslo S og utenfor en kiosk, og ingen av de stedene var offentligheten tilstede. Frifinnelsen var dermed helt klar, selv om partene var uenige om hva klienten hadde sagt til polititjenestekvinnen, sier Elden.

Mannen ble forøvrig kjent skyldig i en rekke andre lovbrudd, blant annet befatning med dopingmidler og narkotika, samt innbrudd, vold, tyveri og skadeverk.

Mannen ble i tingretten dømt til 120 dagers fengsel, med fratrekk for åtte dager han satt i varetekt. I tillegg er han dømt til å betale 25.000 kroner i erstatning for skadene han påførte en mann.