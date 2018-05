I programmet «Snakk med Linn Wiik» snakker Erna Solberg om tiden som statsminister og at hun neste uke slår Kåre Willochs rekord og blir den lengstsittende Høyre-statsministeren noensinne.

Hun forteller at selv om hun stiller opp på mye forskjellig i jobben som statsminister, er hun egentlig ganske grå og kjedelig.

Solberg får da spørsmål om det betyr at hun aldri kunne havnet i en kornåker i Trøndelag, som i den mye omtalte saken om hennes statsråd Trine Skei Grande.

– Jeg har vært gift i 22 år og vært kjæreste med Sindre siden studenttiden. Så jeg har aldri hatt behov for noe annet eller vært i den typen situasjon.

– Så ingen 17-åringer?

– Nei, ikke siden jeg var 17 år selv, smiler Solberg.

Statsministeren gjorde det klart i januar hun ikke vil forfølge Grande-saken videre, noe hun har holdt fast ved.

– Trine har fortalt sin historie til meg. Hva som blir sagt i samtaler mellom meg og henne vil forbli mellom oss. Slik situasjonen er nå mener jeg det ikke er grunn til å forfølge denne saken videre, sa Solberg den gangen.

De siste ukene har saken blusset opp igjen etter at Ola Borten Moe gikk hardt ut mot både Trine Skei Grande og Erna Solberg for håndteringen av den mye omtalte hendelsen under bryllupet hans i 2008.

