I neste uke slår statsminister Erna Solbergs rekord og blir den lengstittende Høyre-statsministeren noensinne.

I programmet «Snakk med Linn Wiik» forteller Solberg blant annet om tiden som statsminister og hvordan det oppleves å slå Willochs rekord.

– På en måte er det hyggelig. Det er veldig fint å bli valgt, som vi ble 2013, men det er mye deiligere å bli gjenvalgt. Da får du jo en respons på politikken og måten du er på som statsminister, at folk vil ha mer. Og det er jo bra, sier Willoch.

– Også er det litt vanskelig for oss Høyre-folk å slå Kåre Willoch, for vi synes det var veldig leit nå han gikk av. Da var vi i sorg, sier hun.

– Jeg fikk det også til

Kåre Willoch selv er svært fornøyd med statsministeren.

– Jeg synes hun gjør en beundringsverdig, fin jobb. Det gjelder både styringen av landet og denne sinnsrolige overbevisningsevnen som hun har. Den rolige og beherskede måten å forklare ting på som heldigvis blir verdsatt av velgerne, sier han.

– Nå har hun jo sittet lenger enn deg. Er hun en bedre statsminister enn deg?

– Det er ikke jeg objektiv nok til å bedømme, men mitt svar vil være ja, hun får det til. Men jeg fikk det også til, sier han med et smil.

Willoch har ett klart råd til Solberg: Ta inn KrF i regjering.

– Jeg synes det. Jeg tror det vil være det beste for samfunnet. En mindretallsregjering av flere partier har en svært vanskelig oppgave. Og ut fra en samfunnsmessig vurdering tror jeg det vil være en stor fordel om KrF valgte det saklige standpunktet å gå inn i regjeringen, sier han.

«La Erna være Erna»

Solberg er i dag en ubestridt leder i Høyre. Men rundt valgene i 2005 og 2009, var det mange i hennes eget som ville kaste henne som leder og som mente at hun ikke var en god nok statsministerkandidat.

– I den prosessen var det noen som syntes det var feil strategi, feil retorikk og noen synes jeg skulle være mer på hugget og mer aggressiv. Og da jeg forsøkte det, fikk jeg beskjed om at jeg var sur. det var ikke min natur og det ble ikke ekte. Folk ser gjennom når det ikke blir ekte, sier Solberg.

I dag blir det ofte nevnt et uttrykk fra TV-serien West Wing i kretsen rundt Erna Solberg, når man skal forklare hvordan hun ble den politikeren hun er nå:

«Let Bartlet be Bartlet». Eller på norsk, «La Erna være Erna». Den beste strategien var å få henne til å være seg selv.

– Jeg har fått masse gode råd oppigjennom. Alt fra å klippe håret og og droppe den apache-frisyren. Men det viktigste har nok vært å stole på min egen magefølelse og det jeg selv mener. Å være tro til det og ikke høre så mye på de rådene om at jeg skulle være noen annen enn den jeg er, sier hun.

– Bestemte du deg for å være mer deg selv?

– Ja, jeg bestemte meg ganske mye for det. Men unntak av en ting: Jeg lærte meg å snakke litt kortere. For jeg er egentlig veldig mye «på den ene siden» og «på den andre siden». Jeg har øvd meg på å svare kort, for å være tydelig på det jeg mener, sier hun