I april steg boligprisene i Norge med 1,9 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner er veksten på 0,9 prosent.

– Prisutviklingen i april er den sterkeste for april å være de siste ti årene, og alle de store byene har en sterk oppgang i prisene. Særlig utviklingen i de to største byene drar den nasjonale utviklingen opp, sier direktør for Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, i en pressemelding.

Prisene i Oslo økte med 2,4 prosent. I Bergen 2,8 prosent, i Trondheim var økningen 1,8 prosent, mens Stavanger-prisene økte 1,3 prosent i april.



– Fallet i boligprisene som vi observerte gjennom 2017 ser ut til å være over, og hvis denne utviklingen fortsetter vil 12 måneders-veksten være positiv innen utgangen av første halvår 2018, sier Dreyer.

I april ble det solgt 8.072 boliger i Norge. Det er 25,3 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017.

– Påsken i år falt nesten i sin helhet i mars. På grunn av påsken må mars og april alltid sees i sammenheng, og akkumulert så langt i 2018 er det solgt 3,6 prosent flere boliger i Norge enn på samme tid i 2017. Spesielt i hovedstaden er veksten i antall solgte boliger sammenlignet med samme tid i 2017 markant, sier Dreyer.

I april ble det lagt ut 9.506 boliger for salg i Norge, noe som er 14,5 prosent flere enn i samme måned i fjor.

Boligprisene i landet er i dag én prosent under nivået for ett år siden.

