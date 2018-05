Saken oppdateres!

NFF offentliggjorde fredag oppsettet for den tredje NM-runden for menn.

Brattvåg, som sto for en skikkelig cupbombe da de slo ut Molde, møter Rosenborg.

Tom Nordlie og Skeid, som slo ut Eliteserie-laget Sandefjord i andre runde, får nå bryne seg på Ronny Deilas Vålerenga.

Brann får muligheten til å revansjere sjokktapet mot FK Fyllingsdalen i 2010. Den gang tapte rødtrøyene 0-1 mot 3. divisjonslaget.

– Vi har prøvd å ta hensyn til at lagene er inne i en tøff kampperiode og ønsker derfor minst mulig reising, selv om det er vanskelig å få til med alle. Vi har som vanlig også prøvd å unngå at lag som har møtt hverandre de siste to-tre årene ikke møtes igjen. Alle lagene fra Eliteserien er satt opp på bortebane og vi håper på mange gode og spennende oppgjør, sier seksjonsleder for turneringsadministrasjon i NFF, Rune Pedersen.



Slik spilles runden:

HamKam - Sarpsborg 08

KFUM Oslo - Lillestrøm

Skeid - Vålerenga

Bærum - Strømsgodset

Ull/Kisa - Kongsvinger

Mjøndalen - Stabæk

Notodden - Odd

Egersund - Start

Bryne - Sandnes Ulf

Nest-Sotra - Haugesund

Fyllingsdalen - Brann

Hødd - Kristiansund

Brattvåg - Rosenborg

Levanger - Ranheim

Mjølner - Bodø/Glimt

​Alta - Tromsø

Kampene spilles onsdag 9. mai, med unntak av to kamper som spilles dagen etter.